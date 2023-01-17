Son depremler listesi, 17 Ocak Salı günü ilk saatlerden itibaren araştırılmaya başlandı. Akdeniz ve İzmir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından son depremler listesi araştırmaları hız kazandı. 17 Ocak ilk saatlerinde Akdeniz'de deprem oldu. İşte, 17 Ocak Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, merkezler ve sarsıntı boyutu...