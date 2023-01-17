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Akdeniz'de deprem! 17 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 17 Ocak saat 01:05'te Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 17 Ocak 2023 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    Son depremler listesi, 17 Ocak Salı günü ilk saatlerden itibaren araştırılmaya başlandı. Akdeniz ve İzmir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından son depremler listesi araştırmaları hız kazandı. 17 Ocak ilk saatlerinde Akdeniz'de deprem oldu. İşte, 17 Ocak Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, merkezler ve sarsıntı boyutu...
  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AKDENİZ'DE DEPREM!

    17 Ocak saat 01:05'te Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 17 Ocak 2023 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı. 

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    17 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.17 07:12:29  35.6192   36.6443        7.9      -.-  2.2  -.-   SURIYE                                            İlksel
2023.01.17 07:06:46  38.5982   44.3290       19.4      -.-  1.5  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.17 07:04:59  36.9777   29.3177        8.3      -.-  1.2  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel
2023.01.17 06:16:42  38.3492   27.2283        9.3      -.-  2.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 06:10:36  39.3788   26.2348        5.2      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 05:59:19  39.3757   26.2290        4.2      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 05:57:08  39.3732   26.2588        4.6      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 05:55:41  39.3878   26.2573        8.1      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 05:51:14  37.3410   29.4660       12.7      -.-  1.6  -.-   BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI)                       İlksel
2023.01.17 05:50:03  38.3568   27.2477        4.8      -.-  0.9  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 05:32:38  38.3382   27.2217       10.2      -.-  1.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 05:20:37  38.3225   27.2248        6.6      -.-  1.2  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 05:20:20  39.3885   26.2587        1.5      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 05:16:20  38.3963   27.2532        4.7      -.-  0.9  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.17 05:08:44  38.3655   27.2558        5.4      -.-  1.2  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.17 05:06:59  38.8948   42.3867        7.7      -.-  1.5  -.-   GOLGOREN-AHLAT (BITLIS)                           İlksel
2023.01.17 04:51:30  38.7603   43.3762        8.9      -.-  1.8  -.-   TABANLI-(VAN)                                     İlksel
2023.01.17 04:36:55  38.3583   27.2568        5.2      -.-  1.3  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.17 04:27:48  38.4872   30.8592        5.0      -.-  1.0  -.-   DEVEDERESI-CAY (AFYONKARAHISAR)                   İlksel
2023.01.17 04:23:41  39.3828   26.2420        7.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 04:22:28  38.3097   27.2175        5.3      -.-  1.1  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2023.01.17 03:52:46  40.7608   30.9762       11.3      -.-  1.1  -.-   TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel
2023.01.17 03:42:23  38.3157   43.5483        5.0      -.-  1.4  -.-   ERKALDI-GURPINAR (VAN)                            İlksel
2023.01.17 03:06:16  38.4107   30.9147        7.9      -.-  1.0  -.-   KOCBEYLI-CAY (AFYONKARAHISAR)                     İlksel
2023.01.17 02:54:50  38.3232   27.2395        5.3      -.-  1.2  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 02:48:38  39.3803   26.2447        6.8      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 02:41:33  40.6772   30.6147       18.4      -.-  1.1  -.-   AKYAZI (SAKARYA)                                  İlksel
2023.01.17 02:35:19  38.3373   27.2383        7.8      -.-  0.9  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 02:33:15  38.3357   27.2340        4.8      -.-  0.9  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 02:32:40  37.1087   36.8497        5.4      -.-  1.2  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.01.17 01:57:59  38.3275   27.2263        9.1      -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 01:56:02  39.2748   41.5942        7.7      -.-  1.7  -.-   ALIKIRI-HINIS (ERZURUM)                           İlksel
2023.01.17 01:50:12  37.9017   26.8972        5.4      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.17 01:47:56  38.3535   27.2363        9.3      -.-  2.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 01:39:22  38.3413   27.2278        5.1      -.-  1.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 01:31:38  39.3850   26.2647        5.1      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 01:31:14  38.3585   27.2373        3.3      -.-  1.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 01:21:51  40.6843   30.6123       15.5      -.-  1.4  -.-   AKYAZI (SAKARYA)                                  İlksel
2023.01.17 01:20:32  41.1065   43.8722       10.5      -.-  2.0  -.-   ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI                İlksel
2023.01.17 01:19:50  39.5168   25.9762        5.1      -.-  2.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2023.01.17 01:18:52  38.3512   27.2355        7.1      -.-  2.1  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.17 01:07:06  39.3723   26.2603        9.8      -.-  3.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 01:05:33  36.8965   26.5605        8.6      -.-  3.5  3.6   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.17 01:01:59  39.3077   41.5770        2.4      -.-  1.7  -.-   AVCILAR-HINIS (ERZURUM)                           İlksel
2023.01.17 00:58:15  39.3745   26.2652       11.1      -.-  3.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.17 00:47:30  39.5123   25.9798        7.2      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2023.01.17 00:35:26  39.5273   25.9625        5.0      -.-  2.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2023.01.17 00:24:11  37.0870   28.1122       11.7      -.-  1.4  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel
2023.01.17 00:23:04  39.5363   25.9452        4.4      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2023.01.17 00:05:11  40.8088   31.0103        5.2      -.-  0.9  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 17 OCAK 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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