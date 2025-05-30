Adana ve Bingöl'de deprem! 30 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Ülkemizde meydana gelen son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden kişiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göz atarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Adana ve Bingöl'de deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Mayıs 2025 Son depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri...
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisssedenler, güncel bilgilere ulaşmak için ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Adana ve Bingöl’de deprem oldu. İşte, 30 Mayıs 2025 Son depremler listesi...
BİNGÖL'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04:56'da Bingöl Genç merkezli bir deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 17.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bingöl'de 29 Mayıs Perşembe günü saat 20:14'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
Kiğı merkezli sarsıntının 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.
ADANA DEPREM İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00:18’de Adana’nın Kozan ilçesinde deprem meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.53 kilometre derinliğinde kaydedildi.
30 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-05-30 04:56:52 38.50222 40.26889 17.18 ML 3.2 Genç (Bingöl)
2025-05-30 00:58:19 39.21028 40.25639 9.23 ML 2.7 Kiğı (Bingöl)
2025-05-30 00:18:46 37.66333 35.97667 10.53 ML 3.1 Kozan (Adana)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.