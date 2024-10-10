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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama ekranı 10 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Diyarbakır'da deprem ile sallandı! 10 Ekim 2024 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye, dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 10 Ekim 2024 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 10 Ekim 2024 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:14 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:29
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        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi en son yaşanan depremleri saniye saniye kayıt altına amaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Diyarbakır’da deprem oldu. İşte, 10 Ekim 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

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        DİYARBAKIR’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 13:17’de Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen depremin derinliği ise 15.38 km olarak kayıtlara geçti.

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        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:37’de Diyarbakır’ın Hani ilçesinde deprem omuştu.

        Büyüklüğü 3.1 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 15.92 km olarak ölçülmüştü.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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