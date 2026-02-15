16 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün en şiddetli sarsıntılar Samsun, Mersin ve Muğla'da meydana geldi. İşte, 16 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
MUĞLA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.26’da Muğla Köyceğiz’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, 15.61 kilometre derinlikte kaydedildi.
MERSİN AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.36’da Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Mersin’in Anamur ilçesine 194.54 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SAMSUN DEPREM İLE SALLANDI
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00.20’de Samsun Vezirköprü merkezli bir deprem meydana geldi.
4.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.
15 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin detaylar şöyle;
2026-02-15 07:26:11 37.00972 28.55139 15.61 ML 3.0 Köyceğiz (Muğla)
2026-02-15 05:36:13 34.37444 32.06694 6.28 MW 4.0 Akdeniz - [194.54 km] Anamur (Mersin)
2026-02-15 00:20:48 41.11333 34.96083 7.0 MW 4.0 Vezirköprü (Samsun)
