Son depremler listesi 27 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi 27 Mayıs'ta yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 27 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri için son dakika deprem verileri inceleniyor. Peki, 27 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama ekranı…
BİNGÖL'DE DEPREM
AFAD verilerine göre Bingöl Kiğı'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11:32'de Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 23.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01:49'da Akdeniz'de deprem meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
26 MAYIS 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ
2,5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-05-26 11:32:02 38.45028 39.09083 15.83 ML 2.9 Sivrice (Elazığ)
2025-05-26 10:34:34 36.04 26.11694 23.41 ML 3.0 Ege Denizi - [139.73 km] Datça (Muğla)
2025-05-26 02:50:18 40.24056 23.99111 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-05-26 01:49:16 34.96861 25.93583 6.29 ML 3.3 Akdeniz
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.