        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ TAKİP EKRANI 15 ŞUBAT 2026 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Samsun, Mersin ve Muğla'da deprem! 15 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün en şiddetli sarsıntılar Samsun, Mersin ve Muğla'da meydana geldi. İşte, 15 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 07:53 Güncelleme: 15.02.2026 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Samsun, Mersin ve Muğla deprem ile sallandı. İşte, 15 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        MUĞLA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.26’da Muğla Köyceğiz’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı, 15.61 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        MERSİN AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.36’da Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Mersin’in Anamur ilçesine 194.54 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        SAMSUN DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00.20’de Samsun Vezirköprü merkezli bir deprem meydana geldi.

        4.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        5

        15 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin detaylar şöyle;

        2026-02-15 07:26:11 37.00972 28.55139 15.61 ML 3.0 Köyceğiz (Muğla)

        2026-02-15 05:36:13 34.37444 32.06694 6.28 MW 4.0 Akdeniz - [194.54 km] Anamur (Mersin)

        2026-02-15 00:20:48 41.11333 34.96083 7.0 MW 4.0 Vezirköprü (Samsun)

        6

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
