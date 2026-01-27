Habertürk
        SON DEPREMLER SON DAKİKA 28 OCAK: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Trabzon'da deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir ve Erzincan'da 3 üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 23:58 Güncelleme: 27.01.2026 - 23:58
        1

        Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 28 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        2

        TRABZON'DA DEPREM!

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinin açıklarında, Karadeniz'de saat 23.15'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        ERZİNCAN'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14.40'ta Erzincan Refahiye merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 14.64 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        BALIKESİR’DE DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.16’da merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        Deprem, 7.44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        5

        27 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-01-27 14:40:18 39.81556 38.92694 14.64 ML 3.5 Refahiye (Erzincan)

        2026-01-27 02:16:06 39.17056 28.29861 7.44 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
