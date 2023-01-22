Meteoroloji duyurdu! Yağmur ve sis var

SON DEPREMLER | Son dakika: Kayseri 3.1'le sallandı! 22 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi

HABERTURK.COM

Deprem mi oldu? Bu sabah saatlerinde Kayseri 3,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.Kayseri'de meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesinde...

Perki, son deprem ne zaman oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.01.22 08:02:37 40.7743 31.0108 5.2 -.- 1.6 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.01.22 07:55:34 40.2000 31.8705 6.6 -.- 2.1 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.01.22 07:46:45 38.8515 22.9817 4.6 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.01.22 07:35:49 37.9275 29.1155 5.4 -.- 1.7 -.- PAMUKKALE-(DENIZLI) İlksel

2023.01.22 07:27:03 40.1512 28.2782 10.9 -.- 1.3 -.- YOLAGZI-KARACABEY (BURSA) İlksel

2023.01.22 07:23:07 39.3767 26.2650 6.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 06:53:13 38.8428 27.6100 10.2 -.- 1.5 -.- GOZLET-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2023.01.22 06:48:54 39.3763 26.2415 10.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 06:46:45 36.0128 29.8557 5.3 -.- 1.9 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2023.01.22 06:40:47 39.3757 26.2323 6.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 06:28:04 36.9825 28.4220 9.9 -.- 1.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.22 05:55:59 38.2163 28.1553 4.3 -.- 1.1 -.- KOFUNDERE-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2023.01.22 05:28:41 38.4997 36.6273 6.8 -.- 3.0 3.1 BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.01.22 05:14:17 39.4035 40.4010 5.0 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.01.22 04:55:15 39.2837 33.1773 11.2 -.- 1.2 -.- KOSKER-KULU (KONYA) İlksel

2023.01.22 04:44:25 39.7485 28.4975 4.9 -.- 1.5 -.- CALKANDIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel

2023.01.22 04:42:19 39.3843 26.2295 10.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 04:15:09 40.7773 30.9413 3.3 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.01.22 04:11:59 39.6012 28.5950 3.5 -.- 1.4 -.- DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2023.01.22 04:08:30 38.0888 30.1012 6.9 -.- 1.9 -.- TUGAYLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.01.22 03:25:34 39.3890 26.2483 5.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 03:12:21 38.4865 39.3203 6.4 -.- 1.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.01.22 03:02:05 40.5945 41.0740 7.3 -.- 1.9 -.- AKSU-ISPIR (ERZURUM) İlksel

2023.01.22 02:54:29 37.9152 29.1613 16.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel

2023.01.22 02:35:44 39.3763 26.2323 11.3 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 01:40:43 40.1507 31.6503 3.4 -.- 2.1 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel