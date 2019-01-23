AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçen hafta başında açıklanan AÖF final sınavı soru ve cevapları, öğrencilerin puanlarını tahmin etmeleri için önemli. Öğrencilerin merak ettiği diğer konu ise AÖF final soruları açıklandı mı sorusu. AÖF akademik takvimi ve AÖF sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşmişti. Sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair bir açıklama yapılmadı, ancak AÖF final sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması tahmin ediliyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Bilindiği üzere AÖF sınavlarında ders geçme notu 30'a indirildi. Geçme notunun 30’a inmesi ile 30’un altında kalan her not FF alarak doğrudan kalacak, 30’un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacak.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF sınav soruları ve cevapları, eKampüs sayfası üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, şifreleri ile eKampüs'e girip haftasonu ter döktükleri sınavdaki soruları ve doğru cevapları görüntüleyebiliyor.

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF FİNAL SINAVINI GEÇEMEYİNCE NE OLACAK?

AÖF ders sistemi iki farklı döneme ayrılıyor bir yıl içerisinde. İlk yıl birinci dönemde kalınan ders ancak ikinci yılın ilk döneminde alınabiliyor. Aynı şekilde ikinci dönem kalınan bir ders için bir sene sonraki ikinci dönemi beklemek gerekiyor. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Yani bundan sonrası için AÖF'te sınav takvimi senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A),iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)