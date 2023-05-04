Instagram'da 455 bin takipçisi olan Songül Karlı, son olarak Gelinim Mutfakta adlı yarışma ile seyirci karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz gençleşmek için tekrara bıçak altına yatan Karlı, estetik operasyonlarından sonraki halini yayınladı. Ünlü sunucuyu görenler tanımakta güçlük çekti.