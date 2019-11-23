Son Hıçkırık filmi konusu ne? Son Hıçkırık oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Kerime Nadir'in 1955 tarihli Son Hıçkırık romanından uyarlanan filmin senaryosu Sadık Şendil tarafından kaleme alınmıştır. Film, Yeşilçam'ın kültleşmiş yapımları arasında yer alıyor. Son Hıçkırık filminden ayrıntılar haberimizde.

SON HIÇKIRIK OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rol Notlar Kartal Tibet Ferit ve İlhami Hülya Koçyiğit Handan ve Nalan Metin Serezli Kenan Münir Özkul Ferhat Dayı Ahmet Turgutlu Kır Kahvecisi Önder Somer Doktor Bülent Güzin Özipek Falcı Akif Coşkun Kapıcı Faik Coşkun Lokantacı Nezihe Güler Müdüre Ali Demir Postacı Kaya Volkan Yüzbaşı



SON HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NE?

1950’lerde Çamlıca’daki köşk. Kenan Bey (Metin Serezli) ve yardımcısı Ferhat Dayı (Münir Özkul) yalnız yaşıyorlar. Kapı yalnızca gazete ve dergileri getiren postacıya (Ali Demir) açılıyor. Yıllardır ziyaretçileri yok. Kenan yaşlanmış, saçlarına kır düşmüştür. 30 yıl önce mutluluk ve acıyı peş peşe yaşamış. Kenan ile Nalan (Hülya Koçyiğit) birbirlerine aşıktırlar. Komşu köşkteki İlhami (Kartal Tibet) de Nalan'a karşılıksız olarak aşık olmuştur. Kenan ile Nalan ile evleneceklerken, İlhami aşkını ilan eder. Nalan kardeş gibi sevdiğini söyleyerek geçiştirmeye çalışır. Evlilik imzaları atılır. Gelin ve damat mutludurlar. Ancak İlhami Nalan'ı vurarak öldürür. Yıllar sonra, teyzesi Nalan'a çok benzeyen Handan (Hülya Koçyiğit) ve babası İlhami'ye benzeyen asteğmen Ferit (Kartal Tibet) tanışırlar.

Son Hıçkırık filmi, hem kaynaklandığı aynı adlı 1955 tarihli Kerime Nadir romanından, hem devamı olduğu 1935 tarihli Hıçkırık romanından, hem de 1953 ve 1965 tarihli filmlerden oldukça farklıdır. Handan karakteri, Nalan karakterinin değil kız kardeşinin çocuğudur. Nalan, İlhami ile değil Kenan ile evlenmiştir.