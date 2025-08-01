MasterChef'te ana kadroya giren son isimler açıklanıyor. Ana kadroya giren son iki isimden biri bu akşam belli oluyor. Yarışmacılar uykuluk konseptiyle ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 1 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...