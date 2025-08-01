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        Haberler Bilgi Magazin SON İKİ! MasterChef kim kazandı? 1 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi, yedeklere kim seçildi?

        1 Ağustos Cuma MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek son iki isim! 1 Ağustos Cuma günü ana kadroya katılmaya hak kazanan yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olarak yer aldığı yarışmada ana kadroya giren isim şimdidem merak konusu. Peki, 1 Ağustos Cuma ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 18:38 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:45
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        MasterChef'te ana kadroya giren son isimler açıklanıyor. Ana kadroya giren son iki isimden biri bu akşam belli oluyor. Yarışmacılar uykuluk konseptiyle ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 1 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren 19. yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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