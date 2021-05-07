Fox Tv'de yayınlanan Son Yaz dizisinin yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışından çıkarılan Son Yaz dizisiyle ilgili olarak "Son Yaz dizisi bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi. Son Yaz'ın yeni bölümüyle ilgili sosyal medyadan yanıt geldi. İşte detaylar...

SON YAZ BU HAFTA YOK MU?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelmesi bekleniyordu. Fox TV'de ekranlara gelen Son Yaz'ın 19. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Fox TV'nin yayın akışında ise Son Yaz dizisi yerine Kafalar Karışık isimli Türk filmi yayınlanacak.

SON YAZ NEDEN YOK?

Son Yaz’ın sosyal medya hesaplarından şu mesaj paylaşıldı: “Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Bir Aşk İki Hayat

22:30 Son Yaz