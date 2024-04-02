Sónar Istanbul'da iddialı program

Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar’ın %100 Müzik katkılarıyla gerçekleştirilecek İstanbul ayağının 8’inci edisyonundaki tüm isimler açıklandı. Sónar Istanbul 2024’ün line-up’ında bu sene de her sene olduğu gibi elektronik müzik sahnesinde öne çıkan birçok başarılı isim yer alıyor. Elektronik müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirmenin yanı sıra görkemli görsel ve işitsel performansların sergileneceği 3 günlük festivalde, müzik ve yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı etkileyici panelleriyle Sónar+D programı da yer alacak.

SonarClub by %100 Müzik’te Elektronik Müziğin Efsaneleri! Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde %100 Müzik katkılarıyla gerçekleşecek olan 8. Sónar Istanbul 2024’te bu yıl ana sahnede sahne alacak olan; modern techno’nun öncülerinden kabul edilen ve Drumcode Records'un kurucusu Adam Beyer, konser technosunun yaratıcısı olarak bilinen ve Berlin'in elektronik müzik sahnesinde öncü bir sanatçı olarak kabul edilen minimal titreşimleri ve etkileyici canlı performansıyla Jan Blomqvist, uluslararası üne sahip müzik yapımcısı ve müziğin farklı türlerini eklektik bir yaklaşımla birleştirerek deep house, tekno, caz, soul ve daha fazlasını içeren geniş repertuvarıyla Henrik Schwarz, rock-dans, dans-punk ve elektronik müziğin ustaları, Belçika efsanesi Soulwax'in yan projesi 2manydjs ile dans müziğinin tartışmasız en ilgi çekici ve sevilen karakterlerinden biri olan Tiga’nın sahneyi paylaşacağı 2ManyDJs b2b Tiga, deneyselden, UK Garage müziğine uzanan geniş yelpazesiyle dikkat çeken ve 2023'ün en iyi albümlerinden birine imza atan kardeşler Tom ve Ed Russel’dan oluşan Overmono, çağdaş elektronik dans müziğinin en yenilikçi müzisyenlerinden Japonya’nın önde gelen elektronik kompozitör ve görsel sanatçılarından Ryoji Ikeda - Ultratronics (Live Set), “Human” şarkısıyla milyonlarca dinlenmenin yanı sıra etkileyici kostümleri ve sahne duruşuyla şarkıcı ve yapımcı Sevdaliza, Berlin ve kentin simgeleri Berghain ve Hard Wax ile özdeşleşen en ikonik figürlerden biri olan ve ve iki solo projesi “Command” ve “The State of Art” ile beğeni toplayan usta DJ Marcel Dettman (live), house, dubstep, UK garage ve old school jungle gibi çeşitli türleri birleştirerek kendine özgü müzik tarzıyla tanınan ve müziğinde J Dilla, My Bloody Valentine, GG Allin ve The Beach Boys gibi esintiler bulunduran Joy Orbison, “Stadtkind” adlı albümü Berlin şehrine adanmış olan Berlin techno sahnesinin karizmatik isimlerinden Ellen Allien ile İstanbul doğumlu akademisyen, prodüktör, DJ, Beste Aydın veya sahne adıyla Nene H’nin baş döndürücü setlerini dinleyeceğimiz Ellen Allien b2b Nene H, müziğe olan tutkusunu klasik eğitimiyle birleştiren ve çello ve piyano performanslarıyla öne çıkarak elektronik müziğin çeşitli yüzleriyle bir araya gelen Gaia Ekho ve elektronik müziğe derin bağlılığıyla bilinen, dinamik geçişleri ve enerji dolu setleriyle Samet Günal b2b NON, SonarClub by %100 Müzik’te sahne alacak yıldız isimler oldu.

SónarLab by CUPRA Sıra Dışı İsimleri Güçlü Ritimleriyle Büyülüyor! Sezon boyunca elektronik müziğin enlerinin ağırlandığı SónarLab by CUPRA’da ise Berlin'in önde gelen DJ'lerinden Jennifer Cardini ve İstanbul'un yetenekli ismi Ece Özel bir araya gelerek müzik tutkularını ve benzersiz tarzlarını sergileyecekleri Jennifer Cardini b2b Ece Özel, elektronik tınıları tekno ve breakbeat dokunuşlarıyla harmanlayan DJ Stingray, Zenker Brothers, Polychain ve daha pek çok kişiyle birlikte çalan DJ Mell G, müzik tutkusunu yazma tutkusuyla birleştiren bir hikaye anlatıcısı DJ ve müzik yapımcı Eliza Rose ve Afrika müziği ile batı sahnesi arasında müzikal geçişler yaratarak kendi vizyonunu taşıyan sesini yaratırken müzik endüstrisinde çeşitliliğin güçlü bir elçisi haline gelen Hyenah, kendi adının baş harfleri olan sahne adıyla enerjik ve oynak setleriyle bilinen ve La Noche'nin resident DJ’lerinden biri olarak tekno ve house'un sınırlarını zorlayan THC, kardeşi Karin Dreijer ile birlikte oluşturduğu elektronik müzik ikilisi Knife'ın üyesi olarak tanınan İsveçli DJ ve yapımcı Olof Dreijer, kısa sürede elde ettiği başarılarıyla müzikseverlerin dikkatini çekerek elektronik müziğin çok yönlü tınılarını yaratan Marc Gonen ve house etkili setini kırık ritimlerle harmanladığı geniş bir repertuvarla sergileyen Zeynep Erbay, SónarLab by CUPRA sahnesinin baş döndürücü isimleri arasında yerlerini aldı.

Deneysel Melodiler Bu Yıl da SonarHall’de Yeni Ufuklar Açıyor Sónar Istanbul 2024’ün kültleşen deneysel sahnesi SónarHall, klarnetçi, saksafoncu, ses ve video sanatçısı kimlikleriyle yirmi yıllık kasetlerinden oluşturduğu dört ciltlik “The Disintegration Loops” albümüyle tanınan William Basinski, performans, çağdaş ve ilerlemeci motivasyonların yörüngesinde TKO’nun, ilk defa Sonar Istanbul'da gerçekleştireceği yeni a/v performansı için generative görsel disiplinler uzmanı Shaman Grande ile bir araya geldiği TKO + Shaman Grande, daha önce birçok kez Zorlu PSM Vestel Amfi’de hünerlerini sergileyen, genç ve yükselişteki yetenek Zuhal Yiğit’in inovatif DJ seti Zuhal, müziğinde sıcak vokaller, minimal melodiler, akıcı ritmik kompozisyonlar, synth tabanlı ve organik tınılar barındırarak trip hop, house ve IDM esintilerini duygusal, karanlık ve melodik türlerle harmanlayan Blakhol ve daha birçok isim bu yıl SonarHall’de sahne alarak müzikseverlerle deneyin ve deneyimin bir parçası haline geliyor.

Festivalin Açık Hava Sahnesi SonarVillage by All Mega Bu Yıla Damga Vuruyor! Her edisyonunda katlanarak daha da ilgi gören ve ritmi bir an olsun düşmeyen SonarVillage by All Mega’da bu yıl; uzun yıllardır İstanbul gece hayatında yer alan kült mekanlarda resident DJ olarak yer alan Atakan Uysal, kendini tekno müzik türünde ifade eden ve minimalist ve ritimli prodüksiyonlarıyla İstanbul gece hayatında rave kültürünün araştırmacısı olarak dikkat çeken Onur, elektronik müziği bir tutkuya dönüştüren ve çok sayıda önemli yerel ve uluslararası etkinliklerde sahne alan Mathilda, Elektronik müzikte old school tekno beatleri ve hipnotik sesleriyle öne çıkan Cärbone Black, bir yapımcı ve vokalist olarak tekno ile elektronik müzik dünyasının en büyük isimlerinin dikkatini çekmeyi başaran Pina Tesla, müziğinde, elektronik seslerin ve etkileyici ritimlerin benzersiz bir birleşimiyle yüksek enerjili bir atmosfer yaratan HICCUP, Wake Up Call ve Sumabeach gibi pek çok projenin yaratıcı ekibinde yer alarak Roman Flugel, Mayan Nidam, Sonja Moonear, Magda,Dj Rolando gibi birçok isimle aynı sahneyi paylaşan ve setlerinde acid house'tan indie dance'a, techno'dan old school house'a pek çok farklı türü bir araya getiren Ögem Yılmaz ve elektronik ritimlerin dinamik alanından ortaya çıkan teknosunu gerçeklikle birleştiren DJ ve yapımcı Numeric, Sónar Istanbul 2024’ün açık hava sahnesi SónarVillage by All Mega programına eklendi.