Mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminiz daha hassas hâle gelir. Doğru beslenme ve yaşam alışkanlıklarıyla bu dönemde hastalıklara karşı daha dirençli bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Mevsim geçişlerinde yaşanan ani hava değişiklikleri, bağışıklık sistemini zorlayabilir. Bunun temel nedeni, insan vücudunun alıştığı iklim koşullarından farklı hava şartlarına uyum sağlamakta güçlük çekmesidir. Vücudun bu dönemde zorlanması, çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına da zemin hazırlayabilir.

Sonbaharın gelişiyle birlikte insanlar daha fazla kapalı ortamlarda vakit geçirmeye başlar. Bu durum virüslerin yayılmasını kolaylaştırırken, azalan güneş ışığına bağlı olarak D vitamini sentezi de düşer. Düşük D vitamini seviyeleri ise bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Sağlıklı ve dengeli beslenme, bu dönemde bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını desteklemenin en etkili yollarından biridir. Sonbahar besinleri, bağışıklık hücrelerinin ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini sağlayarak vücudun patojenlere karşı güçlü bir savunma geliştirmesine katkıda bulunur.

Sonbaharda bolca tüketilen portakal, mandalina, limon ve kırmızıbiber, yüksek C vitamini içeriğiyle öne çıkar. Kırmızıbiberin, portakaldan yaklaşık 3 kat daha fazla C vitamini içerdiği bilinir. Yarım su bardağı çiğ kırmızıbiber, günlük C vitamini ihtiyacının %159’unu karşılar.

C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir antioksidandır. Hücre hasarını önler, mikroplara karşı bağışıklık yanıtını güçlendirir ve iltihaplanmayı azaltır. Ayrıca B ve T hücrelerinin gelişimini ve çoğalmasını teşvik eder.

Bağışıklığı destekleyen besinler arasında C vitamini, beta-karoten ve çinko içeren gıdalar öne çıkar. Bu besinler bağışıklık hücrelerinin üretimini artırır, bağışıklık tepkisini düzenler ve enfeksiyon riskini azaltır.

Her iki besin de magnezyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini destekler.

ÇİNKO KAYNAKLARI: KABAK ÇEKİRDEĞİ VE ISPANAK

Çinko, bağışıklık sisteminin işlevleri için kritik bir mineraldir. Nötrofiller ve lenfositler gibi bağışıklık hücrelerinin sağlıklı gelişimi için gereklidir.

- Kabak çekirdeği: 100 gramında yaklaşık 8 mg çinko bulunur.

- Ispanak: 100 gramında yaklaşık 0,53 mg çinko içerir.

Çinko eksikliği, enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle çinko zengini besinleri diyetinize eklemek bağışıklığı güçlendirir.

ANTİOKSİDANLAR VE POLİFENOLLER: NAR VE YABAN MERSİNİ

Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve bağışıklığı destekler.

- Nar: Antimikrobiyal etkileriyle bilinen nar, bakterilere ve virüslere karşı koruma sağlar.

- Yaban mersini: Flavonoid açısından zengin olan bu meyve, C ve A vitaminleri, manganez ve lif içeriğiyle bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirir.

PROBİYOTİK ZENGİNİ GIDALAR: YOĞURT VE KEFİR

Bağırsak sağlığı, bağışıklık sisteminin en önemli destekçilerindendir. Yoğurt ve kefir gibi probiyotik bakımından zengin besinler, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek bağışıklığı doğrudan etkiler.