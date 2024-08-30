Sondajlı suyun maliyeti düşürdü

Ardahan'da sondajla su elde edilen köylerin elektrik maliyetini düşürmek amacıyla Valilik çalışma başlattı.

Ardahan Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce, geçen yıl Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı şirketi işbirliğinde merkeze bağlı Ortageçit köyünde 6.5 kilometrekare alana, güneş enerji santrali kurulumuna başlandı.

"DAHA ÖNCE DOĞRUDAN VATANDAŞA YANSIYORDU"

Hizmete 3 ay önce başlayan santralden elde edilen enerjiyle 10 köyde sondaj kuyusu için harcanan enerjinin yüzde 75'i karşılandı. Vali Hayrettin Çiçek, köylerin su ihtiyacını karşılamak için tükettiği enerjide giderleri en aza indirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

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Bir yıl önce temeli atılan, 3 ay önce de enerji akışı sağlayan sistemin katkısıyla 10 köyün içme suyunu teminindeki giderin yüzde 25e düştüğünü ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki bazı köylerin su ihtiyacı cazibeli oluyor. Cazibeli olan köylerde enerji masrafı söz konusu olmuyor. Bunlara yönelik özel idare olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ancak cazibeli olmayan bazı köyler ise bu ihtiyacını karşılamak maksadıyla çeşitli tesisler kuruyor. Buralarda suyun temin edilmesi suretiyle enerji maliyeti oluşuyor, bu da doğrudan vatandaşa yansıyordu."

Ardahan Valisi Çiçek, vatandaşa yansıyan bu konudaki enerji maliyetini düşürmek için çabaladıklarını belirterek bu kapsamda geçen yıl BTC proje ofisi ile bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.