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Soner Canko Turk Holding danışma kuruluna katıldı

Dr. Soner Canko, danışma kurulu üyesi olarak TURK Holding bünyesine katıldı. Canko uzun yıllar BKM Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştü

Soner Canko
HABERTURK.COM

Finansal teknolojiler alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve bünyesinde elektronik para şirketi TURK Elektronik Para ve dijital finansman şirketi TURK Finansman A.Ş.’yi bulunduran TURK Holding danışma kuruluna üstü düzey bir atama gerçekleşti. Uzun yıllar Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) Genel Müdürlüğünü yürüten Dr. Soner Canko, danışma kurulu üyesi olarak TURK Holding bünyesine katıldı.

Geçen yıl ön ödemeli kart pazarında yüzde 20’lik pazar payına ulaşan TURK Holding’in, 2020 yılında Avrupa ülkelerinde de faaliyete başlamasını hedeflediklerini belirten TURK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, “3,5 milyonu aşan ön ödemeli kart sayımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla elde ettiğimiz deneyimi artık Avrupa ve Amerika’ya taşıma vaktimiz geldi” dedi.

Soner Canko gibi sektörde köklü tecrübeye sahip birinin bünyelerine katılmasının hedefe ulaşmada önemli katkı vereceğini söyleyen Yılmaz, “Pandeminin yarattığı etki finansal teknoloji şirketleri açısından önemli fırsatlar doğurdu. Bu fırsatları iyi değerlendirerek 171 olan çalışan sayımızın, 2021 yılında Türkiye, Avrupa ve ABD ofislerimizde 300’ün üzerine çıkaracağız” şeklinde konuştu.

SONER CANKO KİMDİR?

Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express ve Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY markalarını da hayata geçiren Soner Canko, FinTech İstanbul Kurucu Üyeliği ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra Türkiye’de blokzincir ekosistemini oluşturmak için çalışan ve kâr amacı gütmeyen Blockchain Türkiye Platformu’nun da eş başkanlığını yürütüyor.

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