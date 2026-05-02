Soner Sarıkabadayı: Hastalık bana vız gelir
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Trabzon konseri öncesi rahatsızlanarak serum tedavisi gördü
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 21:50
Konser için Trabzon'da bulunan Soner Sarıkabadayı, sahne öncesi yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurdu. Serum tedavisi aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, durumunun konserine engel olmayacağını belirtti. Sarıkabadayı paylaşımında, "Burası Trabzon, hastalık bana vız gelir. Saat 21.00'de sahnedeyim" diyerek, programına planlandığı gibi devam edeceğini duyurdu.
