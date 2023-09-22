Songül Karlı kalça estetiğiyle gündem oldu! Makyözü fotoşopsuz görüntüleri paylaştı!

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasının sunuculuğunu yapan Songül Karlı, bu sefer kalça estetiğiyle gündeme geldi. Ünlü ismin makyözünün paylaşımı ise dikkat çekti.

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Estetik operasyonlarına "Fransız Askısı" yaptırarak başlayan Songül Karlı daha sonrasında kol ve dudak operasyonları için doktorunun kapısını çalmıştı. Ünlü sunucu Karlı'nın popo operasyonu da geçirmiş olabileceği gündemdeyken, son fotoğrafta yüzünün halini görenler de şaşırdı.