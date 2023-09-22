Songül Karlı kalça estetiğiyle gündem oldu! Makyözü fotoşopsuz görüntüleri paylaştı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez kalça estetiğiyle gündeme geldi. Ünlü sunucunun fotoşopsuz pozları makyözü tarafından sosyal medyada yayınlandı.
Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasının sunuculuğunu yapan Songül Karlı, bu sefer kalça estetiğiyle gündeme geldi. Ünlü ismin makyözünün paylaşımı ise dikkat çekti.
Estetik operasyonlarına "Fransız Askısı" yaptırarak başlayan Songül Karlı daha sonrasında kol ve dudak operasyonları için doktorunun kapısını çalmıştı. Ünlü sunucu Karlı'nın popo operasyonu da geçirmiş olabileceği gündemdeyken, son fotoğrafta yüzünün halini görenler de şaşırdı.
Karlı'nın son halini görenler "Plastik bebeklere benzemiş", "Ne yaptın kendine?", "Neden filtre yapıyorsun" yorumlarında bulundu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 49 yaşındaki ünlü ismin makyözünün paylaştığı fotoğraf sonrası Songül Karlı'nın kendi profilinde yayınladığı gönderisine fotoşop yaptığı anlaşıldı.
Songül Karlı'nın fotoşoplu paylaşımı...
Songül Karlı'nın makyözünün paylaştığı fotoğraf...