Sony, anime ve çip gücüyle kâr tahminini yükseltti

Teknoloji şirketleri, donanım üretiminin ötesine geçerek içerik, hizmet ve veri odaklı iş modellerine yöneliyor. Bu dönüşüm, özellikle Japon teknoloji devleri için stratejik bir yeniden yapılanma anlamı taşıyor. Sony de bu evrimin en dikkat çekici örneklerinden biri. Bir dönem ev elektroniğiyle özdeşleşen şirket, bugün anime, müzik, oyun ve çip teknolojileriyle küresel bir eğlence ve teknoloji markasına dönüşmüş durumda. Son açıklanan finansal veriler, bu dönüşümün etkilerini net biçimde ortaya koyuyor.

KÂR BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Sony, Mart 2026’da sona erecek mali yıl için faaliyet kârı tahminini %8 artırarak 1.43 trilyon yene (9.5 milyar dolar) çıkardı. Bu revizyonun temelinde ABD tarifelerinin beklenenden düşük etkisi ve eğlence ile çip birimlerinin güçlü performansı yer alıyor. Temmuz-Eylül döneminde faaliyet kârı %10 artışla 429 milyar yene ulaştı.

ANİME VE ÇİP SATIŞLARI ÖNE ÇIKTI

Şirketin müzik birimi, özellikle anime içerikleriyle dikkat çekiyor. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” adlı animasyon filmi, satışlara önemli katkı sağladı. Aynı dönemde çip birimi de büyük sensör satışlarıyla büyüme gösterdi. Sony, müşterilerin tarifeler nedeniyle alımlarını öne çekmiş olabileceğini belirtti.