Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sorgun'da "Resim Çalıştayı" başladı | Son dakika haberleri

        Sorgun'da "3. Resim Çalıştayı" başladı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, iş insanı ve Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ile eşi Sevil Gül'ün öncülüğünde düzenlenen 3. Resim Çalıştayı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da "Resim Çalıştayı" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3. Resim Çalıştayı başladı. İş insanı ve Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ile eşi Sevil Gül'ün öncülüğünde Ergin Gül Konuk Evi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 10 ressam yer alıyor. Sorgunlu sanatçılar Ömer Ünal ve Fatih Gökkaya da çalıştaya katılan isimler arasında bulunuyor.

        Çalıştayda konuşan Ergin Gül, sanatı, sanatçıları, sporu, sosyal etkinlikleri çok sevdiğini ve elinden geldiğince bu etkinliklere katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Gül, çalıştay sonunda ortaya çıkacak eserlerin 01-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Sorgun Festivali'nde sergileneceğini aktararak, "Bu etkinliklere katkı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. 3 yıldır düzenlediğimiz çalıştay, önemli sanatçıları bir araya getiriyor. Bu yıl da güzel eserler ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

        Gül, çalıştayın çarşamba günü sona ereceğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #yozgat haberleri
        #sorgun resim çalıştayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        'Boş teneke'yi beğendi
        'Boş teneke'yi beğendi
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun