Türkiye’de sivil toplum bilincini ve bağış kültürünü güçlendirme hedefiyle 2017 yılında yola çıkan Sosyal Bağış Hareketi, düzenlediği özel bir toplantıyla yeni dönem projelerini açıkladı. Başta çocuklar, kadınlar, hayvanlar ve doğa olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesin hak ettiği yaşama ulaşması için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını (STK) aynı çatı altında toplayan Sosyal Bağış Hareketi’ndeki STK sayısı 25’e yükseldi.

Sosyal Bağış Hareketi’nin ikinci yılı nedeniyle düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Sivil toplumun gelişimi, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli etkenler arasındadır. Demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devleti anlayışını, sosyal adaleti hem kurumlarının doğasında hem de toplumunun ruhunda benimsemeyi hedefleyen hiçbir ülke, bu hedefine sivil toplumun desteği olmaksızın ulaşamaz. Peki sivil toplumun temelini oluşturan kavramlara sahipken, sivil toplum bilinci konusunda hangi seviyedeyiz? Ne yazık ki daha alacak yolumuz olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle Türkiye’de sivil toplum bilincinin geliştirilmesi çok önemli” dedi.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, “Unutmamak gerekir ki, kolektif amaçlara güç veren bireysel çıkarların üstünlüğü değil, bireysel tutkunun yarattığı ilhamdır. Dolayısıyla insanların tutkularını kolektif amaca yöneltmenin yollarını bulmak, bunu kolaylaştıracak platformlar geliştirmek hepimizin sorumluluğu olmalı” diye konuştu.

‘BAĞIŞ İÇİN SOSYAL MEDYAYI ANALİZ ETTİK’

STK’lara ve bağışa yönelik toplumdaki güven sorununun doğru iletişimle aşılabileceğine inandıkları ve bu kapsamda sosyal medyanın gücünü kullanmanın yollarını geliştirdiklerini belirten MarjinalSosyal Kurucu Ortağı Işık Elpek “Geçtiğimiz yıl, her ay bir sivil toplum kuruluşunun çalışmalarını tanıtan içeriklerle 22 milyon 500 bin tekil sosyal medya kullanıcısına eriştik. 2 milyondan fazla etkileşimin gerçekleştiği projede sivil toplum kuruluşları düzenli bağışçılar kazanarak, kendi bağışçı kitlelerinin dışına çıktı ve daha önce iletişim kurmadıkları pek çok kesime projelerini tanıtma fırsatı yakaladı. Bu dönemde sosyal medya kullanıcılarının bağış yapma potansiyelini ölçtük ve sosyal medyanın sivil toplum için çok değerli bir alan olduğunu gördük” dedi.

Sosyal Bağış Hareketi algısını, sosyal medya analiz platformu Somera’dan alınan verilere göre analiz ettiklerini belirten Elpek, “Verilere baktığımızda kullanıcıların Sosyal Bağış Hareketi hesaplarında paylaştığı yorumlara göre, kullanıcıların yüzde 81’inin olumlu, yüzde 14’ünün nötr ve yüzde 6’sının da olumsuz görüşe sahip olduğunu görüyoruz. Olumsuz olarak nitelendirdiğimiz yorumların temelinde güven probleminin olduğunu saptadık” şeklinde konuştu.

Elpek, Sosyal Bağış Hareketi kapsamında CurioCity araştırma şirketiyle birlikte “Türkiye’de Sivil Toplum ve Bağış Perspektifi” başlıklı bir kamuoyu araştırması yapacaklarını duyurdu.

‘ FACEBOOK TÜRKİYE’DE 44 MİLYONLUK BİR TOPLULUK’

Facebook olarak en önemli misyonlarının “insanlara topluluk kurma gücü vererek dünyayı birbirine yakınlaştırmak” olduğunu dile getiren Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Çağatay Pekyörür ise şöyle konuştu:

“Türkiye’de 44 milyonluk bir topluluğa sahip olan Facebook, ülkedeki yardımseverler, topluluklar ve STK’lara önemli konularla ilgili farkındalık yaratma ve güvenli bir ortamda doğru insanlara ulaşma fırsatını sunuyor. Biz de Facebook olarak dünyadaki herkesin bir amaca ve topluluk hissiyatına sahip olduğu bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Sosyal Bağış Hareketi ile de Türkiye’de yapılan bağış sayısını artırmayı, farkındalık yaratmayı ve Facebook topluluğunu Türkiye’de önemli sosyal sorunların çözümünün bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

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