        Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

        Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

        Ocak memur ve emekli zammı sonrası sosyal destek ödemeleri gündeme geliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre sosyal destek ödemesi yatacak. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı başta olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı ve diğer düzenli destek ödemeleri memur maaş zammına göre düzenleniyor. Peki Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:56
        TÜİK’in açıkladığı verilere göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte temmuz–aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşmiş oldu. Peki Sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

        SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Şubat 2026'da zamlı maaşlar yatacak.

        65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        Temmuz ayı itibarıyla 5 bin 390 TL olan 65 yaş aylığı yüzde 18.60 TL zam oranı ile 6 bin 393 TL oldu.

        DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        Yetim Maaşı (yüzde 25 hisse oranı) 4 bin 220 TL'den 5 bin 5 TL'ye yükseldi. Dul Maaşı (yüzde 50 hisse oranı) 8 bin 440 TL'den 10 bin 10 TL'ye çıktı.

        ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLDU?

        Engelli aylığı hesaplamasında memur katsayısının yanı sıra engellilik oranı da dikkate alınıyor.

        Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5 bin 103 TL'ye çıktı.

        Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7 bin 655 TL'ye çıktı.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Evde bakım maaşı 13.879 TL oldu

        Evde bakım maaşı olarak adlandırılan yardımı alabilmek için sağlık kurulu raporunda ağır engelli olduğunun belirtilmesi, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olması gerekir.

        Evde bakım yardımı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 18.717 TL’nin altında olması gerekiyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli birey, iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

        2025 yılında temmuz – aralık döneminde 11.702,11 TL olan engelli evde bakım maaşı ocak ayından itibaren 13.878,70 TL’ye yükselecek.

        Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 23.404 TL’den 27.757 TL’ye çıkacak.

