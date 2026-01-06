Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLDU?

Engelli aylığı hesaplamasında memur katsayısının yanı sıra engellilik oranı da dikkate alınıyor.

Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5 bin 103 TL'ye çıktı.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7 bin 655 TL'ye çıktı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı 13.879 TL oldu

Evde bakım maaşı olarak adlandırılan yardımı alabilmek için sağlık kurulu raporunda ağır engelli olduğunun belirtilmesi, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olması gerekir.

Evde bakım yardımı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 18.717 TL’nin altında olması gerekiyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli birey, iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

2025 yılında temmuz – aralık döneminde 11.702,11 TL olan engelli evde bakım maaşı ocak ayından itibaren 13.878,70 TL’ye yükselecek.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 23.404 TL’den 27.757 TL’ye çıkacak.