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Sosyal girişimciler projelerini anlatacak

Garanti BBVA, girişimcilere destek olmak amacıyla Youtube kanalında sosyal girişimciliği ele alan yeni bir seriye başladı. Yekta Kopan’ın sunuculuğunda gerçekleştirilen ‘Film Gibi Girişimler’ adlı seride Türkiye’nin başarılı sosyal girişimcileri hem kendilerini hem de projelerini tanıtıyorlar

Sosyal girişimciler projelerini anlatacak
HABERTURK.COM

Garanti BBVA, girişimcilere destek olmaya yönelik çalışmalarına sosyal medyadaki yeni projesi ‘Film Gibi Girişimler’ ile devam ettiğini bildirdi. Hem girişimciler, hem ekosistem hem de topluma fayda sağlama hedefiyle yola çıkan serinin Garanti BBVA YouTube kanalında yayınlanacağı kaydedildi.

Sosyal girişimciliğin ne olduğu ve bu girişimlerin yarattığı sosyal faydanın, konuk alınan birbirinden değerli girişimcilerle masaya yatırıldığı serinin sunuculuğunu Yekta Kopan üstleniyor. Aynı zamanda girişimcilerin kendilerini ve projelerini tanıtma fırsatını buldukları programda, konuk isimler Garanti BBVA ile yollarının kesişme hikayesini de anlatıyorlar.

İlk bölümü 12 Şubat’ta yayınlanan serinin ilk konuğu ise 2019 yılında hem Garanti BBVA tarafından düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülüne layık görülen hem de BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın birincisi olan ES Kariyer’in kurucusu Esra Odabaşı oldu.

Dünyaya sürdürülebilir katkılar sağlama hayaliyle yola çıkan, bitkisel atıkları dönüştürerek dayanıklı ürünler tasarladığı Garanti BBVA Partners’ın desteklediği Ottan’ın kurucusu Ayşe Yılmaz ve çocuklara bilimin kolay ve eğlenceli olduğunu göstermeyi amaçlayan uluslararası bir eğitim teknolojileri girişimi olan Twin Science’ın kurucu ortağı Cemil Cihan Özalevli ise programın diğer bölümlerinin konukları arasında yer alıyor.

Sosyal girişimcilik destek programı olan BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı ile bugüne kadar 30’a yakın girişimciye destek olunduğu belirtildi.

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