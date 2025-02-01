Sosyal medya alışkanlıklarınızı yeniden şekillendirin: Daha bilinçli bir dijital deneyim için ipuçları!

Duygularınızı yargılamadan kabul etmek, onları daha iyi yönetmenize olanak tanır. Ayrıca, çevrim dışı anlarda da anda kalmaya çalışın. Aileyle, arkadaşlarla vakit geçirirken veya yemek yerken telefonunuzu bir kenara bırakın. Bu basit alışkanlıklar, hem kendi duygusal sağlığınıza hem de çevrenizle olan bağlarınıza olumlu bir katkı sağlar.