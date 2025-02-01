Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
İZ BIRAK
(Alaz Toker)
İster bir dâhi ister plazadaki bir beyaz yakalı ister tarladaki çiftçi olsun… Herkesin amacı hayatta bir iz bırakabilmektir. Bu nedenle her şeyin monotonlaştığı günümüzde fark yaratabilmek için çırpınıyoruz. Halbuki kendi bireysel ve toplumsal maceramızın biricikliğinin farkına varmak en güzeli… Alaz Toker'in Destek Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı ‘İz Bırak’, kendini arayanlar ve toplumsal dinamikler arasında sıkışıp kalsa da kendi yolunu çizmeye çalışanlar için… Dante’den Jack London’a, Carl Gustav Jung’dan Jean-Paul Sartre’a kadar birçok düşünürün cümleleriyle zenginleştirilen kitap hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarımıza değiniyor. Herkesin farklı bir hayat hikâyesi olduğunu ve bu hikâyelerin yaşama katkısını anlatarak okurlarını zorluklara farklı bir pencereden bakmaya davet ediyor. Yaşamın anlamına dair sorgulamalarımıza ilham veriyor. Toker'in müzikle adeta dans eden metinleri adeta bir şöleni oluşturuyor...
ÇİÇEKLENMELER
(Melisa Kesmez)
Melisa Kesmez, hayatı ıskalamış bir kadının kocasının ölümünün ardından yeni bir başlangıç yapmak için cesaret arayışını anlatıyor. İletişim Yayınları'ndan çıkan eser, Türkan'ın "her şey mümkün"lerle, yeşeren umutlarla "dünyaya doğru" attığı adımlarını takip ederek okuru çiçekli bir içsel yolculuğa davet ediyor. Hayatın tekdüze akıp gidişi içinde hayallerini usul usul yitirdiğini fark etmeyen, aşkın neye benzediğini unutan, bir adada tek başınaymış gibi yaşamayı benliğinin parçası olarak kabullenen, neyi beklediğini tam olarak bilmeden yıllarca bekleyen bir kadının hikâyesi…
DENEMELER
(Ralph Waldo Emerson)
Amerikan transandantalizm akımının öncülerinden Ralph Waldo Emerson’ın kaleme aldığı Denemeler, Can Yayınları’nda okurla buluşuyor. Amerikan edebiyatı ve düşünce dünyasında derin bir iz bırakan Emerson’ın Denemeler’i, ilk kez yayımlandığı 1841’den beri her çağda ve her kültürde kendine yer bulmayı başarmış bir başyapıt. Eserleriyle Thoreau, Fuller, Whitman, Dickinson ve Frost gibi ünlü yazarları etkileyen Emerson, Nietzsche, William James, Baudelaire, Marcel Proust, Virginia Woolf ve Jorge Luis Borges’e ise ilham vermiştir. Edebiyat eleştirmeni Harold Bloom’a göre, “Amerikan kültürünün merkezindeki isim” olarak tanımlanan Emerson bu eserinde, “Tarih”, “Özgüven” ve “Aşkın Ruh” gibi ikonikleşmiş yazılarında insanın doğa, din, bilim ve sanatla ilişkisini irdelerken bireyin ruhsal özgürlüğü, toplumsal sınırlamalar ve ahlaki dogmalar gibi evrensel sorulara da yanıt arıyor.
GENJİ'NİN HİKAYESİ
(Murasaki Shikibu)
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Genji’nin Hikayesi” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Murasaki Shikibu’nin kaleme aldığı, Oğuz Baykara’nın dilimize çevirdiği “Genji’nin Hikayesi”,VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) etiketiyle ilk kez Türkçe olarak kitapseverlerle buluşuyor. “Dünyanın İlk Romanı” olarak kabul edilen bu eser, üç kuşak boyu süren, toplam 54 bölümden oluşan, 450 aktörün sahneye çıktığı ve dünya edebiyatının kurgu alanında öncü kabul ettiği bir çalışma. Düzyazı ile şiiri ustaca harmanlayan, dünya edebiyat tarihinin en büyük hazinelerinden biri olan iki ciltten oluşan eser olağanüstü yakışıklılığı ve yetenekleriyle tanınan aristokrat “Işık Saçan Prens” Hikaru Genji’nin yaşamını ve 41. bölümden sonra da onun soyundan gelen bazı karakterlerin hikâyelerini anlatıyor.
DANTE MUAMMASI
(Matteo Strukul)
1288 yılı, Floransa. Ghibellinlerin kanına susamış Guelflerin lideri Corso Donati’nin ellerinde kasvetli bir şehir… Kuşatma altındaki Floransa’nın ortasında cesur, sanata tutkuyla bağlı Dante Alighieri, kendini Beatrice’ye adamışken eşi Gemma Donati’yle yaşamak zorunda kalan bir gençtir. Peki ama Dante bu kıyamet tiyatrosunun dışında kalabilecek miydi? Şehir son kez büyük bir savaş hazırlığındayken Dante savaşa çağrılır, artık silahlanmalı ve ne kadar cesur olduğunu Campaldino’da kanıtlamalıdır. İtalyan tarihinin akışını belirleyen böyle kanlı bir günde kendi kaderiyle yüzleşecek ve bu, hayatının dönüm noktası olacaktır. İki tarafın da kendisinden pek çok şey kaybettiği bu savaş, hem bir insan hem de bir şair olarak Dante’nin hayatını derinden etkileyecektir... Matteo Strukul'un 'Dante Muamması' Epsilon Yayınevi tarafından okurlarla buluşturuldu.
KİTAPLARIN YOLCULUĞU
(İshak Reyna)
Yayıncılık, editöründen tasarımcısına, mali işlerinden tanıtım ve satış ekibine bir takım oyunudur. Takımın performansı da yayınevindeki tüm bölümlerin birbirlerinin işlevlerini, bütünün içindeki yerlerini anlamasına bağlıdır ve bu doğrultuda aslen bir orkestrasyon işidir. Everest Yayınları'ndan çıkan 'Kitapların Yolculuğu', yayıncılık sektörünün en deneyimli editörlerinden İshak Reyna’nın kaleminden kıymetli bir kılavuz kitap. Reyna, çeşitli üniversitelerde ders olarak okuttuğu, atölyelerde büyük talep gören editörlük mesleğini anlatırken verdiği bilgilerle tüm sektörü A’dan Z’ye ele alıyor. Okura, yayıncılığın geçmişteki uygulamalarından örnek verip güncel bilgileri aktarırken sektörün geleceğine dair de bir içgörü sunuyor. Bu kılavuz, bir kitabın henüz “dosya” halinden başlayarak, basılıp raflarda yerini aldığı ana kadar geçtiği süreçleri, çevresindeki tüm unsurlarla birlikte merak edenler ve yayıncılığa ilgi duyanlar için.
SEÇİLMİŞ
(Lois Lowry)
Jonas kusursuz bir dünyada yaşıyordu. Savaş yoktu, açlık yoktu, acı yoktu. Her şeyin yetkililer tarafından eksiksizce planlandığı komünde, on iki yaşına gelen yurttaşlara hayat boyu yapacağı görev verilirdi. Jonas komünün en önemli ve eşsiz görevi için seçildi: Bellek Biriktirici. Yaşlı ve bilge Aktarıcı tarafından eğitilmeye başlayan Jonas hiç bilmediği bir geçmişin, duyguların –ve hatta renklerin– varlığını keşfetmeye başladı. Bu kusursuz düzen için feda edilenleri gördükçe derinden sarsılacak ama görevine sadık kalacaktı. Ta ki amansız bir gerçekle yüzleşip hayatının seçimini yapmak zorunda kalana kadar. Domingo Yayınları'ndan çıkan, Lois Lowry’ye prestijli Newsbery Madalyası’nı kazandıran modern klasik Seçilmiş, okurları bu kez grafik roman olarak büyülüyor. Yakın dönemli pek çok popüler distopyanın ilham kaynağı sayılan bu özel roman, grafik roman uyarlamalarının üstadı P. Craig Russell’ın çizimleriyle yeniden hayat buluyor.
GELECEK BAKANLIĞI
(Kim Stanley Robinson)
Çağdaş bilimkurgunun önemli ismi Kim Stanley Robinson’dan okurlara şimdiye kadar hayal edilmemiş bir iklim değişikliği tasavvuru sunan 'Gelecek Bakanlığı' İthaki Yayınları'ndan çıktı. 2025 yılında kurulan yeni organizasyonun amacı basitti: Dünyadaki canlıları korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Kısa süre sonra bu kuruluş “Gelecek Bakanlığı” adını alacaktı. Gelecek Bakanlığı, iklim değişikliğinin önümüzdeki on yıllar boyunca insanlığı nasıl etkileyeceğini mükemmel bir hikâyeyle birleştirerek anlatan bir “iklimkurgu”. Kıyamet sonrası bir dünyanın portresini çizmeden hem umutsuzluğa sevk eden hem de umut veren bir roman.
KOYDA
(Katherine Mansfield)
Yeni Zelandalı yazar Katherine Mansfield’ın aile hayatını kadın gözünden, görülmemiş bir dürüstlük ve sadelikle resmettiği başyapıtı Koyda, Can Yayınları kısa klasik dizisinde okurla buluşuyor. Yeni Zelanda’da yazlık bir muhitte konaklayan Burnell’lerin hayatında sıradan bir günü anlatan Koyda, bu geniş ailedeki her bir kişinin hayallerini, özlemlerini ve kaygılarını bir zihinden diğerine ustaca sekerek, çevrelerindeki doğal güzelliklerin tasvirleriyle birleştiriyor. Virginia Woolf’un, “Kıskandığım tek yazar,” dediği Katherine Mansfield’ın rengârenk bir empresyonist tabloyu andıran bu uzun öyküsü, aile hayatını kadın gözünden, görülmemiş bir dürüstlük ve sadelikle resmeden küçük bir başyapıt.
YALANIN YALANCISI
(Serpil Seyhan Gürbüz)
Hüzünlü gezintiler, telaşlı koşuşturmalar, yalansız buluşmalar arasında umudun pınarından kana kana beslenen yaşantılardan damıtılmış yanıtlar ve sorgulamalar… Kimi zaman bir akrabaya, sık sık dostlara, nadiren aşklara varan bir yaşamın kıyısına geçip de derin ve ince bakan, gür sesli konuşmalar… Bu dünyaya gelmiş olmanın dayanılmaz güzelliği yaşamak… Serpil Seyhan Gürbüz'ün h2O Kitap'tan çıkan şiirleri keyifli bur okuma serüveni vaadediyor...