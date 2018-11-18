Kaza, saat 23.15 sıralarında E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Ö. yönetimindeki otomobil, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak sosyal medya fenomeni Semih Varol yönetimindeki araca çarparak takla attı.
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Can Ö. araçta sıkışırken, Semih Varol kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kadir Can Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı güvenlik önlemi alarak trafiğin 2 şeritten akışını sağladı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.
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