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        Haberler Gündem Güncel Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin ortalığı birbirine kattı | Son dakika haberleri

        Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin ortalığı birbirine kattı

        Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, İstanbul Esenyurt'taki bir gelinlikçide çalışanlarla birbirine girdi. Dakikalarca çalışanlarla tartışan Mizgin, polislerin gelmesiyle karakola götürüldü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:53
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        TikTok üzerinden paylaştığı dans videoları ve skeçlerle tanınan sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, İstanbul Esenyurt'taki bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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        Kısa sürede sokağa taşan tartışmada Mizgin, ortalığı birbirine kattı.

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        Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü.

        Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Esnaf Muammer Kocaman, "Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım. Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü" dedi.

         

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        HÜLYA MİZGİN KİMDİR?

        Mardin'de 1 Haziran 1992'de dünyaya gelen Hülya Mizgin, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı dans videoları ve komik skeçleriyle tanındı.

        Mizgin'in, Hira adında bir kızı ve Abdi adında bir oğlu bulunmaktadır.

        #Sosyal medya fenomeni
        #hülya mizgin
        #istanbul esenyur
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