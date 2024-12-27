Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, Instagram ve X gibi sosyal medya hesaplarından yüksek takipçili fenomenlerin çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığını tespit etti. Çalışmaların devamında tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alınırken firari durumdaki 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.