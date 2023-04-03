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Sosyal medya 'Güzel Günler'i konuştu

‘Güzel Günler’ dün akşam sosyal medyada çok konuşuldu. Eğlenceli bölümüyle yüzleri güldüren bölüm, izleyiciden övgü dolu yorumlar alırken #GüzelGünler etiketi Twitter’da 7 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Bölüme, Füsun ve Feyyaz’ın sahneye çıkıp birlikte şarkı söylediği anlar damga vurdu

Sosyal medya 'Güzel Günler'i konuştu
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’, dün akşam sosyal medyada yine çok konuşuldu. Eğlenceli bölümüyle yüzleri güldüren bölüm izleyiciden övgü dolu yorumlar aldı.

#GüzelGünler etiketi Twitter’da 7 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Bölüme Füsun ve Feyyaz’ın sahneye çıkıp birlikte şarkı söylediği anlar damga vurdu.

Dün akşam yayınlanan bölümde; Altan ve Atakan, sahte evlilik sözleşmesinin ortadan kaybolmasıyla büyük bir panik yaşadı. Sözleşmenin kimin eline geçtiğini öğrenmek için Mihran’la seferber olan ikili sorunu bir türlü çözemedi. Füsun’un konser günü gelip çattığında Kıymet, Füsun’un sahneye çıkmasına izin vermedi. Füsun, annesini ikna etmek için Hakim Bey’den destek istedi ancak Hakim Bey’in hayatında biri olduğunu düşünen Kıymet ona soğuk davrandı. Kıymet’in davranışlarındaki değişikliği fark eden Hakim Bey kendisi ve geçmişiyle ilgili her şeyi Kıymet’e anlattı. Leylim’in ateşlendiğini duyan Selma hemen okula gidip onu almak isteyince Cihangir’in sert tavrıyla karşılaştı. Selma’nın gönlünü yeniden kazanmak isteyen Mihran ise geçmişin peşini bırakmadı ve yangın gecesi neler olduğunu araştırmaya devam etti. Hakim Bey, Kıymet’i ikna etti ve tüm aile Füsun’un konser alanında bir araya geldi. Füsun sahnedeki başarısıyla herkesi çok mutlu ederken Feyyaz ile olan yakınlaşmaları Aleyna’nın gözünden kaçmadı. Altan ve Atakan ise kimseye fark ettirmeden gerçek bir evlilik izlenimi vermek için büyük bir çaba sarf ederken sözleşmelerini Füsun’un gördüğünü ve bunu sadece Feyyaz’la paylaştığından habersizdi.

Feyyaz ve Füsun sahnede;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Bölümün hemen ardından yayınlanan 19. bölüm tanıtımında Atakan ve Cemre’nin futbol maçı eğlence dolu dakikalara sahne oluyor. Atakan’ın takımında olan Füsun’un halı sahadaki performansı izleyicileri kahkahaya boğacak bir bölümün sinyallerini veriyor.

'Güzel Günler'in 19. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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