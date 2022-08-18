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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Sosyal medya paylaşımına kızan kocası tarafından öldürüldü!
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Sosyal medya paylaşımına kızan kocası Filiz'i öldürdü!

Kadın cinayetinin son adresi Aydın oldu. Aydın'ın Didim ilçesinde Levent Girgin (29), ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin´i (21), av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Levent Girgin, tutuklandı. Levent Girgin'in, eşinin sosyal medya paylaşımlarına kızıp yanına gittiği, çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi

Son dakika haberi: Sosyal medya paylaşımına kızan kocası tarafından öldürüldü!
Sosyal medya paylaşımı cinayet nedeni!
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DHA

Aydın'ın Didim ilçesinde, dün sabah saatlerinde, kırsal Balat Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. 2 çocuk babası Levent Girgin (29), iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in (21) sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti.

FİLİZ'İ AV TÜFEĞİYLE VURDU

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti.

Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Girgin'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

SOSYAL PAYLAŞIMINA KIZDIĞI İDDİASI

Jandarma, olayın ardından kaçan Levent Girgin'i saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki ifadesinde eşini sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlarına kızdığı için öldürdüğünü öne süren Girgin, dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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