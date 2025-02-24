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        Haberler Kültür-Sanat Yazar ve çevirmen Sevim Belli hayatını kaybetti

        Yazar ve çevirmen Sevim Belli hayatını kaybetti

        Türkiye sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, yazar ve çevirmen Sevim Belli, 100 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 14:34 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:38
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        Yazar ve çevirmen Sevim Belli hayatını kaybetti
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        Türkiye sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, yazar ve çevirmen Sevim Belli 100 yaşında hayatını kaybetti.

        Sevim Belli'nin ölümünün ardından İstanbul Tabip Odası da bir taziye açıklaması yaptı. Açıklamada "İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarından, sosyalist, yazar, çevirmen, üyemiz Sevim Belli’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

        SEVİM BELLİ

        Siyasetçi, tıp doktoru, yazar, çevirmen olan Sevim Belli, 1925 yılına İstanbul’da doğdu. Armatör Rıza Kalkavan'ın torunu olan Belli, Beylerbeyi’ndeki Nazım Kalkavan Yalısı’nda büyüdü.

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        Eski emniyet müdürlerinden İsmail Hakkı Tarı’nın kızı, siyasetçi ve yazar Mihri Belli’nin eşi olan yazar ve çevirmen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudu ve Paris’te uzmanlık eğitimi aldı.

        Ancak mesleğini yapmayarak ömrü boyunca Türkiye sosyalist-komünist hareketinin içinde oldu. Bu hareket içinde hapislerde yattı.

        Sosyalist hareket içinde daha çok kadın hakları alanında verdiği savaşımla öne çıktı. Hapishanede tanıştığı Mihri Belli ile 1957 yılında yine hapishanede evlendi. 2008 yılında, kurucularından olduğu Sosyalist Parti Genel Başkanlığı’na seçildi.

        Türkçeye çevirdiği bazı kitaplar

        Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Sol Yayınları

        Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları (Ekim 2005)

        Charles Darwin, İnsanın Türeyişi, Onur Yayınları (Haziran 2002)

        İbn-i Haldun, Mukaddime (3 cilt), Onur Yayınları (Kasım 2011)

        Karl Marx, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, Sol Yayınları

        Karl Marx, F. Engels, Anarşizm Üzerine, Sol Yayınları

        Karl Marx, F. Engels, Alman İdeolojisi [Feuerbach], Sol Yayınları

        Karl Marx, F. Engels, Fransa'da Sınıf Savaşımları 1848- 1850, Sol Yayınları

        Karl Marx, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, Sol Yayınları

        Karl Marx, Ücretli Emek ve Sermaye, Sol Yayınları

        F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayınları

        Vladimir İlyiç Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Yayınları

        Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, Sol Yayınları

        Zubritski Mitropolski, İlkel, Köleci ve Feodal Toplum Kapitalist Öncesi Biçimler, Sol Yayınları

        Zubritski Mitropolski, Kapitalist Toplum, Sol Yayınları

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