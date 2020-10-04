Nişantaşı aşıkları

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pandemi nedeniyle bu yaz Yunanistan'a gidemeyen ve tatilini Alaçatı ile Bodrum'da geçiren Eda Taşpınar, önceki gün oyuncu Çağrı Atakan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

'Çukur' dizisinde Remzi karakterini canlandıran Çağrı Atakan ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Eda Taşpınar, "Doğru, beraberiz. 1,5 ay gibi bir zaman oldu" demişti.

Atakan ile ilişkilerini güzel gittiğini söyleyen Eda Taşpınar, "Alaçatı'da başladı, gayet çok keyifliyiz" şeklinde konuşmuştu.