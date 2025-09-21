Habertürk
        Şota Arveladze: Hak ettiğimiz puanı aldık - Kasımpaşa Haberleri

        Şota Arveladze: Hak ettiğimiz puanı aldık

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın Gürcü teknik direktörü Şota Arveladze, "Hak ettiğimiz puanı aldık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 23:38 Güncelleme: 21.09.2025 - 23:38
        "Hak ettiğimiz puanı aldık"
        Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

        Şota Arveladze, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

        Kendileri için zor bir hafta olduğunu belirten Arveladze, "Maçlar zor geçiyor. Bu şekilde 3 maç oynamak kolay değil. Bu tarz maçlar için çok büyük bir çaba harcanıyor. Arka planda güzel işler oluyor. Takım kazanınca işler güzel oluyor. Mağlup olunca da bu arkadaşlar gözükmüyor. Ben onlara teşekkür ediyorum. Sağlık ekibi, performans hocaları ve mutfaktaki insanlara teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.

        "HAK ETTİĞİMİZ PUANI ALDIK"

        Fenerbahçe ile oynadıkları maça da değinen Arveladze, "Daha 6. haftadayız. Genç oyuncular aldık. Hiç bu ligde oynamayan oyuncular aldık. Maça iyi başladık. İyi de baskı yaptık. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu gibi kaliteli oyuncuları var. Çok kısa sürede golü buldular. Küçük bir hatayı affetmediler. Ayakta kaldık. Oyunu bırakmadık. 10 kişi kaldık ama pozisyon bulduk. Zor bir hafta sonunda hak ettiğimiz puanı aldık. Bu beni mutlu etti. Böyle büyük bir takıma karşı puan almak da değerli. Futbolcuları tebrik ediyorum. Uzun süre eksik oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

        Takımın maçta 10 kişi kalmasının ardından iyi mücadele ettiğine değinen Gürcü teknik adam, "Keşke bu tarz büyük takımlara karşı bütün oyuncular böyle motivasyona girse. Böylece hocaların işi biraz daha azalıyor. Bu çocuklar, ayakta kalmayı biliyor. Formasyon değişikliklerini düşündük. Sonra çocukları bozmak istemedik. Çocuklar, sahada havasını buldu." şeklinde konuştu.

        Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin dün sakatlandığını belirten Arveladze, "Szalai'nin sakatlığı sebebiyle bugün sahada Adem Arous vardı. Onun ilk maçıydı. Kimseyi daha tanımıyor ve 21 yaşında." dedi.

