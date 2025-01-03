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        Haberler Bilgi Yaşam Soya fasülyesi nasıl yenir, tüketilir? Soya fasülyesinin faydaları nelerdir?

        Soya fasülyesi nasıl yenir, tüketilir? Soya fasülyesinin faydaları nelerdir?

        Baklagiller familyasına ait olan ve tüm dünyada sevilen tatlardan biri olan soya fasülyesi çeşitli tariflerle sofralarda yerini alır. Vegan ve vejeteryan beslenmenin en önemli unsurlarından biri olan ve sevilen bir ürün olan soya fasulyesi tofu, soya sütü ve soya kıymasının da ana maddesidir. Peki soya fasulyesi nasıl yenir? Nasıl tüketilir? Konu ile ilgili tüm detayları sizin için derledik…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:15
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        Soya fasülyesi nasıl yenir, tüketilir?
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        Asya kökenli olan bu baklagil protein, lif, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. İçeriğindeki izoflavonlar gibi çeşitli biyoaktif bileşenler sayesinde sağlık açısından pek çok fayda sağlayan soya fasülyesi faydalarından yararlanmak isteyen kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilen bir gıdadır. İşte “Soya fasülyesi faydaları nelerdir?” ve çok daha fazlası…

        SOYA FASÜLYESİ NASIL YENİR?

        Vegan ve vejeteryan beslenmede önemli bir rol oynayan soya fasulyesi pek çok insanın keyifle tükettiği bir gıdadır. Peki “soya fasülyesi nasıl yenir?” Yazının devamında soya fasulyesinin nasıl yiyebileceğinize dair bilgiler bulabilirsiniz…

        Soya fasulyelerini tıpkı diğer baklagiller gibi suyun içerisine koyarak bir süre bekletin. Yaklaşık 10 saat kadar suda bekleyen soya fasulyeleri yumuşar. Yumuşayan soya fasulyelerini bir tencereye alarak suda haşlayabilirsiniz. Soya fasulyelerini haşladıktan sonra direkt olarak yiyebilirsiniz ya da salata, pilav ve makarnalarınıza ilave ederek lezzetlendirebilirsiniz.

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        SOYA FASÜLYESİ NASIL TÜKETİLİR?

        Soya fasülyesi pek çok farklı şekilde sofralarda yer alabilir. Sevilen bir gıda olan soya fasülyesi gerek faydaları ile gerekse de lezzeti ile sık sık tüketilir. Peki soya fasülyesi nasıl tüketilir? Soya fasülyesini haşlayarak sade bir şekilde tüketebilirsiniz ya da üzerine biraz zeytinyağı ve tuz ekleyerek bir atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz.

        Soya fasulyesinden bitkisel bir süt olan soya sütünü elde edebilirsiniz. Bu sütten tofu olarak bilinen bir peynir türü yapabilirsiniz ve yemeklerde et yerine kullanabilirsiniz. Soya fasülyesinden soya kıyması veya eti yaparak tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra salatalarda veya çiğ olarak tüketmek için soya filizi veya yemeklere lezzet katmak için soya sosu olarak da tüketebilirsiniz.

        SOYA FASÜLYESİ FAYDALARI NELERDİR?

        Soya fasulyesi genellikle vegan ve vejeteryan bireyler, glüten duyarlılığı olan kişiler, laktoz intoleransı olanlar, kas geliştirmek isteyen sporcular, kalp ve damar sağlığına dikkat etmek isteyenler tarafından tüketimi tercih edilen bir gıdadır. Peki soya fasülyesi faydaları nelerdir? İşte soya fasulyesinin faydalarına dair tüm detaylar…

        • Soya fasülyesi içeriğindeki izoflavonlar sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olabilir.

        • Şeker hastaları için faydalıdır.

        • Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

        • Menopoz semptomlarının azaltılmasında etkili rol oynar.

        • Belirli kanser türlerine karşı koruyucu olabilir.

        • Vücudun gelişmesine yardımcı olur.

        • Zihin yorgunluğuna karşı faydalı etki gösterir.

        • Sinir ve kasların güçlenmesine yardımcı olur.

        • İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum sayesinde kemik sağlığını destekler.

        • Yüksek kaliteli bir protein kaynağı olması nedeniyle kilo kontrolünü sağlar.

        • Kalp krizi ve osteoporoz gibi çeşitli kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

        Her ne kadar soya fasülyesi faydaları ile ön plana çıkan bir besin olsa da tüketiminde dikkatli olunmasında da fayda vardır. Soya tüketiminde aşırıya kaçmak tiroid fonksiyonlarının etkilenmesine neden olabilir. Bu nedenle doktor kontrolünde tüketilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra soya fasülyesi tüketimi bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca aşırı miktarda işlenmiiş soya ürünü tüketimi sağlıklı bir tercih olmayacağından doğal ürünleri tüketmeye dikkat etmek önemlidir.

        SOYA FASÜLYESİ ÖZELLİKLERİ

        Dünyada en fazla üretilen tarım ürünlerinden biri olan soya fasülyesi düşük kalorili ve doyurucu bir besindir. İşte soya fasülyesi özellikleri…

        Soya fasülyesi 16.6 gram protein, 3 gram şeker, 9 gram yağ, 1.3 gram doymuş yağ, 1.98 gram tekli doymamış yağ, 5.06 gram çoklu doymamış yağ, 6 gram lif, 9.9 gram karbonhidrat, 0.6 gram omega-3 yağ asitleri, 4.5 gram omega-6 ve 173 kalori içerir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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