Soygun girişiminde kuyumcuyu vurdu!
Diyarbakır'da bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı. Çarşaf giyerek soygunu gerçekleştirmeye çalışan şüpheliler olay yerinden kaçtı
Giriş: 27.03.2026 - 13:57
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı.
AA'da yer alan habere göre ilçede 3 erkek şüpheli, çarşaf giyerek ellerindeki silahla Ferhat Çelebiye (30) ait kuyumcuyu soymak istedi.
İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler, Çelebi'ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ