

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunumuyla ekrana gelen Sabah kuşağı programı Söylemezsem Olmaz, hafta içi her gün seyirci ile buluşuyordu. Geçen hafta son bölümünün ardından programın bu hafta yayınlanmaması akıllara "Söylemezsem Olmaz bitti mi?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz'ın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Hafta içi her sabah 09:00'da canlı olarak ekrana gelen Söylemezsem Olmaz 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren öğleden sonra saat 13:15'te izleyicisi ile buluşacak.