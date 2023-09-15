Söylenildiği gibi sağ beyin ve sol beyin farklılıkları gerçekten var mı?

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Psikolojide teori beyin fonksiyonunun lateralizasyonuna dayanmaktadır. Beyin, her biri bir dizi rolü yerine getiren iki yarım küre içerir. Beynin iki tarafı korpus kallozum aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurar. Sol yarıküre vücudun sağ tarafındaki kasları kontrol ederken sağ yarıküre soldaki kasları kontrol eder. Bu nedenle örneğin beynin sol tarafındaki hasar vücudun sağ tarafını da etkileyebilir.

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SAĞ BEYİN VE SOL BEYİN TEORİSİNİN TARİHÇESİ Peki beynin bir tarafı belirli işlevleri kontrol ediyor mu? İnsanlar sol beyinli mi yoksa sağ beyinli mi? Pek çok popüler psikoloji efsanesi gibi bu efsane de insan beynine ilişkin gözlemlerden doğmuştur ve daha sonra çarpıcı biçimde çarpıtılmış ve abartılmıştır. Sağ beyin, sol beyin teorisi, 1981'de Nobel Ödülü'ne layık görülen Roger W. Sperry'nin çalışmasına dayanmaktadır. Korpus kallosum (beynin iki yarıküresini birbirine bağlayan yapı) cerrahi olarak ameliyat edilmiş hastaların beyin fonksiyonlarını incelemiştir. Dirençli epilepsiyi tedavi etmek için kesildi. Ancak bu hastalarda beynin iki tarafı arasındaki iletişim yolunun kesilmesinin ardından başka semptomlar da ortaya çıktı. Örneğin, birçok bölünmüş beyin hastası, beynin sağ tarafı tarafından işlenen nesneleri adlandıramadıklarını, ancak beynin sol tarafı tarafından işlenen nesneleri adlandırabildiklerini fark etti. Bu bilgiye dayanarak Sperry, dilin beynin sol tarafı tarafından kontrol edildiğini öne sürdü. Genel olarak konuşursak, beynin sol tarafı dil ve mantığın birçok yönünü kontrol etme eğilimindeyken, sağ tarafı mekansal bilgi ve görsel kavrayışı yönetme eğilimindedir.