Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Soylu Almanya'da gurbetçilere seslendi: “Mescid-i Aksa’da buluşacağımıza inanıyorum” | Son dakika haberleri

        Soylu Almanya'da gurbetçilere seslendi: “Mescid-i Aksa’da buluşacağımıza inanıyorum”

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Dortmund'da halk buluşmasında gurbetçiler ile bir araya geldi. Soylu, "Güvenilir ülke Türkiye'dir, Güvenilir fikir Anadolu fikridir, Güvenilir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soylu Almanya'da gurbetçilere seslendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Almanya'da önce Köln'de gençlere ardından Dortmund'da halk buluşmasında gurbetçilere seslendi. Soylu şunları söyledi:

        “KÜRESEL KURUMLAR ÇÖKMÜŞTÜR”

        Pandemi, ticaret savaşları ve Gazze gibi krizlerde Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlar tamamen etkisiz kaldı. Bu kurumlar meşruiyet ve kapasite kaybına uğramıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin başörtüsü kararı hukuki değil, siyasi bir karardır.

        "SURİYE MESELESİNDE NÖBET TUTTUK"

        Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yaklaşımı popülizm üzerinden değil, vicdan ve medeniyet değerleri üzerinden idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kaybetme pahasına da olsa ırkçılığa teslim olmadı. Gazze'den Bangladeş’teki Arakan kamplarına, Lübnan’a, Sudan'a kadar insanı dayanışmalarımızı hatırlayın. Türkiye mazlumlar için en güvenli limandır.

        REKLAM

        “TEK TİP KÜRESELLEŞME ÇATIRDIYOR”

        Küreselleşmede bugün ciddi bir kırılma yaşanıyor. Batı’nın tek bir dil, tek bir kültür, tek bir hukuk ve tek bir yaşam biçimini dünyaya dayattığı bir dönem geride kalıyor. LGBT politikaları, kültürel yönlendirme girişimleri ve evrensel hukuk söylemleriyle tek tip bir insan ve toplum tasarlamaya çalışan küresel düzen artık sorgulanır hale gelmiştir.

        “BATI DEMOKRASİ, GÜVENLİK VE BORÇ KRİZİNİN İÇİNDE”

        Batı dünyası bugün eş zamanlı üç büyük krizle karşı karşıya: demokrasi, güvenlik ve ekonomi. Fransa’dan ABD’ye birçok ülkede demokrasinin zayıfladı, Afganistan’dan kaotik geri çekilme ve ABD Kongre baskını gibi olaylar küresel güvenlik sisteminin çöktüğünü gösterdi. Kamu borçlarının yönetilemez hale gelmesi ise içine düştükleri ekonomik krizin derinliğini ortaya koyuyor. Avrupa Birliği dev bir bürokrasiye dönüştü. 21. yüzyıl karar verebilenin öne geçtiği bir yüzyıl olacak; Avrupa’nın en büyük sorunu kararsızlıktır.

        “GÜÇ BATI’DAN DOĞU’YA KAYIYOR”

        Çin’in ekonomik, teknolojik ve sanayi alandaki hızlı yükselişine buna karşılık Batı’nın son 20 yıldaki durağanlığına dikkat edin. Patent üretiminden milli gelire kadar birçok gösterge, dünyanın yeni merkezinin Doğu’ya kaydığını gösteriyor. Bu güç kaymasının durdurulamaz. Dünya başka bir yere gidiyor; Batı ne kadar frene basmaya çalışsa da yön değişmeyecek.

        “GENÇLER SİZ YENİ BİR DÖNEMİN KAVGASINA ŞAHİTLİK EDECEKSİNİZ.”

        Taksim Camii Türkiye’nin iç bağımsızlığımızın; Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması da dış bağımsızlık sembolüdür. Nükleer enerji projeleri, Gabar petrolü ve Karadeniz gazı tam bağımsızlık hedefine hizmettir."

        “GENÇLERİN BECERİSİ VE DEĞERLERİ GELECEĞİ BELİRLEYECEK”

        Soylu, konuşmasını gençlere yönelik bir çağrıyla sürdürdü: Değerlerinizden, ailelerinizden ve inançlarınızdan kopmayın, sosyal medya akımlarına teslim olmayın. Sizlere güveniyorum, bulunduğunuz ülkelerde örnek şahsiyetler olarak hem Türkiye’ye hem dünyaya katkı sunacaksınız. Mehmet Akif 'Biz çalışmakla memuruz, neticeyi veren Allah’tır.' der.

        “MESCİD-İ AKSA’DA BULUŞACAĞIMIZA İNANIYORUM”

        Ayasofya’da namaz kılmak hayal bile edilemezken gerçekleşmiştir. Şimdi aynı kararlılıkla ilerlenirse bir gün Mescid-i Aksa’da da özgürce ibadet edilebileceğine inanıyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi