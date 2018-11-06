Söz 59. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Söz'de Dragan’ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim’e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçti. İşte Söz'de yaşanan tüm gelişmeler...

SÖZ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz 59. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Söz'ün yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

SÖZ 58. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz, Tim’i Düştüğü Hain Tuzaktan Kurtarıyor

Dragan’ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim’e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçmek zorunda kalır.

Yavuz bu tuzağı engellemek için Behram’ı Tim’in elinden almak zorundadır. Hem kimliğini saklamak hem de Dragan’ın tehdidini yok etmek zorunda olan Yavuz, Kopuk’la birlikte bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar.

Tim’i düştüğü hain tuzaktan kurtaran Yavuz bu sefer bir takas yüzünden tekrar Dragan’la yüz yüze gelir. Bu takasın Nadya üzerinden yapılacağını öğrenen Dragan, Nadya’yı kaybetmemek için her şeyi göze alır ve takası engellemek için harekete geçer.

Tim de Behram operasyonunda buldukları izleri takip ederek takasın olacağı noktaya operasyon düzenlemek üzeredir. Yavuz tam bir çıkmaza düşmüştür. Nadya’yı kullanarak Dragan’ı yakalamak üzereyken Tim’le burun buruna gelmek üzeredir.

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