Söz dizisi, 59. yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarına gelecek. Nadya’yı teslim alan Yavuz, Dragan’a fırsat vermeden çatışma alanından uzaklaşır. Tim ise o sırada çatışmaya müdahale etmek üzeredir. Yavuz bütün bu kıskaçtan sıyrılmasını bilir çünkü asıl planı o zaman devreye girecektir; Dragan sevgilisini geri alma umuduyla adım adım Yavuz’un kurduğu tuzağa doğru ilerlemektedir. İşte, Söz dizisinin 59. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SÖZ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dragan, kilit adam olmayı başarabilecek mi?

Dragan’ın kendi canı pahasına kardeşinin hayatından vazgeçmek zorunda kalmasıyla bambaşka bir olay zincirini ateşleyecektir.

SÖZ 58. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, Tim’i Düştüğü Hain Tuzaktan Kurtarıyor

Dragan’ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim’e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçmek zorunda kalır.

Yavuz bu tuzağı engellemek için Behram’ı Tim’in elinden almak zorundadır. Hem kimliğini saklamak hem de Dragan’ın tehdidini yok etmek zorunda olan Yavuz, Kopuk’la birlikte bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar.

Tim’i düştüğü hain tuzaktan kurtaran Yavuz bu sefer bir takas yüzünden tekrar Dragan’la yüz yüze gelir. Bu takasın Nadya üzerinden yapılacağını öğrenen Dragan, Nadya’yı kaybetmemek için her şeyi göze alır ve takası engellemek için harekete geçer.

Tim de Behram operasyonunda buldukları izleri takip ederek takasın olacağı noktaya operasyon düzenlemek üzeredir. Yavuz tam bir çıkmaza düşmüştür. Nadya’yı kullanarak Dragan’ı yakalamak üzereyken Tim’le burun buruna gelmek üzeredir.

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