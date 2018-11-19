Söz dizisi, 60. yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarına gelecek. Melisa’yı korumak isterken saldırıya uğrayan Keşanlı sadece fiziksel değil kalben de yaralıdır. Vücudundaki yaralar çabucak iyileşse de kalbindeki yara kardeşleri ve komutanı sayesinde iyileşecektir. Söz dizisinin 60. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde.

SÖZ 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dragan için artık intikam vaktidir. Önce ortalığı kana bulayacak sonra da Sami’yle ortak olup örgütün yeniden yükselmesi için var gücüyle çalışmaya başlayacaktır. Dragan artık tek bir amaç için çalışmaktadır: Sami ve arkadaşlarının finanse ettiği, Türkiye’yi parçalara ayıracak yepyeni bir örgüt oluşturmak…

60. Bölüm 1. fragman:

Bu örgütün ilk saldırısı Türkiye’nin sınır dışındaki kilit noktalardan birinde oluşturduğu askeri üstür. Ama Yavuz bu bilgiye ulaştığında Tim örgütün bu saldırısını püskürtmek için harekete geçer. Fakat üsse saldırmak için günler öncesinden hazırlanan örgütün hain tuzağı onları ölümle burun buruna getirecektir.

60. Bölüm 2. fragman:

SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dragan, kilit adam olmayı başarabilecek mi?

Nadya’yı teslim alan Yavuz, Dragan’a fırsat vermeden çatışma alanından uzaklaşır. Tim ise o sırada çatışmaya müdahale etmek üzeredir. Yavuz bütün bu kıskaçtan sıyrılmasını bilir çünkü asıl planı o zaman devreye girecektir; Dragan sevgilisini geri alma umuduyla adım adım Yavuz’un kurduğu tuzağa doğru ilerlemektedir.

Yaşanılan başarısızlıklar sonucunda terörü finanse eden güçlerle bir araya gelen Nisan yeni bir yol haritası çizmek istemektedir. Dragan bu yol haritasının kilit adamı olacaktır. Ama Nadya’yı kaybeden Dragan artık Nisan’a da güvenini yitirmek üzeredir.

Dragan’nın emin olduğu tek şey Nadya’nın konuşmayacağıdır. Ama Yavuz onu köşeye sıkıştıracak bilgiyi Nadya’dan almayı başarır. O bilgi Dragan’ın kardeşidir.

Yavuz’un edindiği bilgiyle harekete geçen Tim Dragan’ı yakalamak için kardeşinin tutulduğu yere baskın düzenler.

Bu baskın Dragan’ın kendi canı pahasına kardeşinin hayatından vazgeçmek zorunda kalmasıyla bambaşka bir olay zincirini ateşleyecektir.

Söz dizisi, 60. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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