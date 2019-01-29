Söz 67. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Söz'de Yavuz, zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. Dragan saldırarak Derya'yı aldı. Ardından da Tim'e baskın yaptı. Yavuz Derya ile Erdem arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Peki Söz 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz dizisine dair detaylar haberimizde.

SÖZ 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz 68. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

SÖZ 67. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz, zor bir seçim yapmak zorundadır!

Yavuz ve Derya içinde bulundukları kapandan çıkmak için Dragan ve adamlarına karşı canları pahasına karşı koyarlar. Ama Dragan’ın pes etmeye niyeti yoktur, daha şiddetli bir şekilde saldırır ve bu saldırı sonucunda Derya’yı alır.

Tim, Karabatak için geldiği hapishanede kendini başka bir çıkmazın içinde bulur. Çünkü Tim’in içeride olduğunu anlayan Dragan hapishaneye baskın yapar.

Derya’yı Tim’le birlikte hapishanede kıstıran Dragan, Orhan’ı ister. Yavuz, Derya’yı kurtarmak için yola çıkar ama Tim’in de hapishanede olduğundan haberi yoktur.

Yavuz, Kopuk ve Turan’ın yardımıyla Derya’yı almak için harekete geçer fakat Dragan’ın yaptığı hain planının ardından Erdem ve Derya arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bir tarafta komutanı diğer tarafta sevdiği kadının hayatı söz konusudur.