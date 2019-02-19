Söz 71. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından araştırılyor. Söz'ün bu akşam yayınlanan son bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı Söz'de Yavuz, Linda’ya karşı hamle için harekete geçti. Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırdı. Fakat ellerinde bulundurdukları terör örgütlerini uluslararası alanda meşrulaştırmak için kurdukları plana Tim karşı mücadelesini sürdürdü. Derya ise Linda'nın Yavuz hakkındaki iddialarının ardından büyük bir şok yaşadı. Peki Söz 71. yenib ölüm fragmanı yayınlandı mı?
SÖZ 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Söz'ün bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz 71. yeni bölüm fragmanı yayınlanınca detaylar haberlerimizde olacak.
SÖZ 70. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Yavuz Linda’ya karşı hamle için harekete geçiyor.
Linda’nın Yavuz hakkında söyledikleri Derya’yı derinden etkiler. İçinde barındırdığı şüpheleri iyice gün yüzüne çıkan Derya, gerçeğin peşine düşmekte kararlıdır. Linda tarafından çok zor bir durumun içine sokulan Yavuz ise Linda’ya karşı hamle için harekete geçer.
Samet’in evine düzenlenen operasyonun ardından Samet’in bulaştığı pis işler Melisa ile Keşanlı’nın arasında mesafe girmesine neden olur. Sami’nin de alınmasının ardından Seda’nın ifadesi büyük önem kazanır. Fakat Seda’nın konuşmasını engellemek için eski işbirlikçiler de devreye girecektir.
Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırır. Fakat ellerinde bulundurdukları terör örgütlerini uluslararası alanda meşrulaştırmak için kurdukları plana Tim karşı mücadelesini sürdürecektir.
Karabatak’ın izini bulmak için çıktığı yolda, aşkı uğruna büyük bedeller ödemek zorunda kalan Nazlı ise kendisini Ateş’e hiç olmadığı kadar yakın bulacaktır.
Linda, Yavuz hakkındaki iddialarını kanıtlayacağını söyleyip Derya’yı buluşmaya ikna eder. Eline geçen kanıtlarla Derya büyük bir şok yaşayacaktır.
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