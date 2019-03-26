Söz dizisi, 75. son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Son bölümünde yaşanan heyecan ile seyircileri ekrana kitledi. Söz dizisi 75. son bölümünde; Yavuz gerisinde cesetler bıraktığı hücre evinden hızla ayrılırken karşısında Derya’yı buldu. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiler. Peki, Söz 76. yeni bölümü'nde neler yaşanacak? Söz 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
SÖZ 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.
SÖZ 75. SON BÖLÜM ÖZETİ
Yavuz ve Derya için artık geri dönüş yoktur!
Terör devleti için planlarına hız veren Dost, Linda ve Dragan’a kurulacak ülkenin tarihini verir. Bu sırada Türkiye’yi içerden karıştıracak suikastlar için plan yapmaktadır.
Tim, Dragan’ı ortadan kaldırmakta kararlıdır fakat o sırada Dragan’ın yanında olan Karabatak kurulması planlanan terör devleti hakkında kritik bilgiler ele geçirmek üzeredir. Tim hamle yapmak için Karabatak’tan gelecek haberi bekler ama Karabatak’ın işi hiç kolay olmayacaktır.
Yavuz hücre evlerine yaptığı baskında şok edici bir suikast bilgisi elde eder; Eylem’in hayatı tehlikededir…
Yavuz gerisinde cesetler bıraktığı hücre evinden hızla ayrılırken karşısında Derya’yı bulur. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmişlerdir…
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