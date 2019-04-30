Söz 80. son bölümde Yavuz'un Dragan'a kurduğu zekice tuzak işe yarıyor. Yavuz ve Kopuk büyük patrona ulaşmaya çalışıyor. Peki Söz 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 80. son bölüm özeti...

SÖZ 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz ekranlara gelen son bölümün ardından 81. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirisiniz.

SÖZ 80. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz’un zekice planı sonucunda Dragan yakalanıyor!

Yavuz’un zekice planı sonucunda yakalanan Dragan adalet önünde hesap vermesi için tutuklanır.

Eylem’in zor durumda olduğunu gören Tim hemen harekete geçip önlerine geleni indirir. Tim Eylem’e ulaştığında onu kafasına dayanmış bir silahla tehlikenin ortasında bulur.

Yavuz ve Kopuk, Linda’dan aldıkları önemli bilgiler ışığında terör devleti planlarının arkasındaki kişiyi araştırmaya koyulurlar. Büyük patrona ulaşabilecekleri bir adres öğrenirler.

Bu sırada İstanbul bir terör saldırısıyla sarsılır. Halk otobüsünde silahlı bir terörist El Muğdar’ın serbest bırakılması talebiyle bir katliam girişiminde bulunur.

Harekât merkezinde Dragan ve yakın adamı Sadık paralel sorguya alınır. Dragan serbest bırakılmazsa İstanbul’un her yerinde büyük patlamalar olacağı tehdidinde bulunur. Eylem ve Yavuz çapraz sorguda önemli bilgiler edinirler.

Tim ve Yavuz ayrı kollardan İstanbul’daki olası terör saldırılarının önüne geçmek için harekete geçerler. Tim meydandaki canlı bombaların peşindeyken Yavuz da bu saldırıların arkasındaki asıl kişinin peşindedir. Zamana karşı verilen gerilim dolu mücadele esnasında daha büyük bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu anlayacaklardır.