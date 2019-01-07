Söz 66. yeni bölümü bu akşam neden yok? Söz bu akşam var mı? soruları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Söz dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'de STAR TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte 7 Ocak STAR TV yayı akışı ve Söz yeni bölümüne dair detaylar...

SÖZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Söz'ün bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Söz'ün yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

SÖZ 66. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Söz'ün bu akşam yayınlanmayan 66. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Söz 66. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

SÖZ 65. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz, Sevdikleri İçin Savaşıyor!

Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.

Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…

Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.

Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.

STAR TV YAYIN AKIŞI - 7 OCAK PAZARTESİ

MESUT YAR İLE BUGÜN - 07:00

VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK - 09:30

PARAMPARÇA - 11:00

EN GÜZEL BÖLÜM - 13:00

NERGİS ZAMANI - 13:15

ANNE - 15:45

KİRALIK AŞK - 17:00

STAR HABER - 18:45

ERKENCİ KUŞ 20:00

SÖZ - 22:30

UFAK TEFEK CİNAYETLER - 01:00

ARAMIZDA KALSIN - 03:30

GÜZEL KÖYLÜ - 05:20

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