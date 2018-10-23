Söz dizisi 57. yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen son bölüm sonrasında izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dragan’ın hain tuzağına düşen Yavuz işkence altındadır. Tim ise başarılı bir operasyon sonucu Erdal’ı almış ve dönüş için harekete geçmiştir. Peki, Söz dizisinin 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

SÖZ DİZİSİNİN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÖZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, Dragan’ın Hain Tuzağına Düşüyor!

Tim uğruna kendini feda ederek Kasap Dragan’ın hain tuzağına düşen Yavuz işkence altındadır. Tim ise başarılı bir operasyon sonucu Erdal’ı almış ve dönüş için harekete geçmiştir.

Dragan, Yavuz’u öldürmek için planlar yaparken Nisan tarafından Erdal’ı geri alması istenir. Dragan’ın tek bir kozu vardır o da Yavuz. Ama Yavuz’u sağ olarak Tim’e geri vermeye de niyeti yoktur.

Tim geri dönüş yolundayken, Yavuz’un tutsak alındığı haberi gelir. Yavuz’un nasıl Dragan’ın eline geçtiği Tim’in kafasını kurcalarken, Dragan, Yavuz karşılığında Erdal’ı takas etmek için harekete geçmiştir bile.

Tim bu takası ancak Erdal’ın sorgusu tamamlandıktan sonra yapabilecektir. Bu kısıtlı zamanda Yavuz’un hayatını kurtarmak için Derya, Eylem ve Erdem zamanla yarışmak zorunda kalacaklardır.

Takas sırasında Dragan’ın yaptığı kalleşlik Yavuz’u tek başına onlarca teröristle çatışmak zorunda bırakır. Yavuz var gücüyle çatışırken Tim ona yardım etmek için zamanla yarışıyordur.

Yavuz bütün bu işkence ve çatışmalardan sonra bambaşka bir yola girecektir.

Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı Söz dizisi 57. yeni bölümü ile Pazartesi akşamı Star TV de ekranlara gelecek.

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