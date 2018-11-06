Söz dizisi dün akşam 58. son bölümü ile Star TV ekranlarına geldi. Son bölümde Dragan’ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim’e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçmek zorunda kaldı. Peki, Söz dizisinin 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SÖZ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, Tim’i Düştüğü Hain Tuzaktan Kurtarıyor

Dragan’ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim’e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçmek zorunda kalır.

Yavuz bu tuzağı engellemek için Behram’ı Tim’in elinden almak zorundadır. Hem kimliğini saklamak hem de Dragan’ın tehdidini yok etmek zorunda olan Yavuz, Kopuk’la birlikte bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar.

Tim’i düştüğü hain tuzaktan kurtaran Yavuz bu sefer bir takas yüzünden tekrar Dragan’la yüz yüze gelir. Bu takasın Nadya üzerinden yapılacağını öğrenen Dragan, Nadya’yı kaybetmemek için her şeyi göze alır ve takası engellemek için harekete geçer.

Tim de Behram operasyonunda buldukları izleri takip ederek takasın olacağı noktaya operasyon düzenlemek üzeredir. Yavuz tam bir çıkmaza düşmüştür. Nadya’yı kullanarak Dragan’ı yakalamak üzereyken Tim’le burun buruna gelmek üzeredir.

Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı Söz dizisi Pazartesi akşamı saat 20.00'da 59. yeni bölümü ile Star TV ekranlarına gelecek.

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