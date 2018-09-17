Söz dizisi yayınladığı yeni sezon fragmanıyla 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu! İzleyicileri 51. bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte Söz dizisi yeni sezon tarihi...

SÖZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Söz dizisi yeni sezonunda da Star tv ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. 3. sezonu 17 Eylül yani bu akşam saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak.

SÖZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman’ın karşısına çıkar,

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.

SÖZ YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz’un yaşadığı acılar hala dinmemiştir. Üniformasından ve Tim’den uzak olmanın zorluğu bir yana, yalnız hayatında ona eşlik eden şey kabusları ve kaybettiklerinin acısıdır. Ama unutmak bir kenara dursun, bu acılar daha da büyükleriyle sınanacaktır!



Son yıllarda ülkemizin yaşadığı terör saldırılarına bir yenisini daha eklemek isteyen Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul’da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçer. Canlı bombalarla bütün ülkeyi tehdit eden Dragan’ın yetkililerden tek bir isteği vardır. Yavuz Karasu!



Böyle olağanüstü bir durumda, düğün hazırlıkları için İstanbul’da olan Tim ve Erdem diğer güvenlik güçleriyle birlikte bombaları durdurmak için görevlendirilir.



Yavuz, Dragan’ın isteğini öğrendiğinde canını seve seve feda etmekten çekinmeyecektir. Operasyonda yetkili isimlerden olan Savcı Derya buna karşı çıksa da Yavuz’un kaybedeceği tek şey, artık onun için değersiz olan canıdır.



Tim, Yavuz’un yaşadığını bilmeden ona destek olmak için var gücüyle çabalarken özledikleri ve ölümüne her gün üzüldükleri komutanlarıyla yolları kesişmek üzeredir.



Ama Yavuz’u teslim almak Dragan’ın büyük planının sadece bir parçasıdır. Ülke güvenliğini tehdit eden bir plan için düğmeye basan Dragan’ın düzenlediği bu saldırılar, birçok vatandaşımız gibi, Savcı Derya ile Yavuz’a da derinden sarsılacakları acılar yaşatacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ